Cosa si sono detti i presidenti di Usa e Cina nel colloquio telefonico sulla guerra in Ucraina

A cura di Ida Artiaco

Ciò che sta succedendo in Ucraina non è nell'interesse di nessuno. È quanto ha detto il presidente cinese Xi Jinping nel corso del colloquio telefonico avuto poco fa e durato circa due ore con il suo omologo statunitense, Joe Biden, secondo quanto riferiscono media di Pechino. "La crisi che si sta consumando sotto i nostri occhi è qualcosa che non vogliamo vedere, la pace e la sicurezza sono i tesori più cari della comunità internazionale", ha aggiunto Xi, sottolineando che Cina e Stati Uniti devono guidare le relazioni bilaterali lungo la strada giusta ed assumersi le dovute responsabilità internazionali compiendo sforzi per la pace nel mondo, ha riferito Reuters.

"In qualità di membri permanenti del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e delle due maggiori economie del mondo, non solo dobbiamo guidare lo sviluppo delle relazioni Cina-Usa lungo la strada corretta, ma anche assumerci le nostre responsabilità internazionali e compiere sforzi per la pace e la tranquillità nel mondo", ha detto nello specifico il presidente cinese, come riportato dal Quotidiano del Popolo, organo di stampa del Partito Comunista Cinese. Per questo, le relazioni tra i due Paesi non possono arrivare alla fase dello scontro.

Il confronto tra i due arriva in un momento cruciale delle ostilità tra Russia e Ucraina. E non solo. Poche ore prima del colloquio telefonico tra i presidenti, il portavoce del ministero degli Esteri Zhao Lijian era tornato ad attaccare proprio gli Stati Uniti e le indiscrezioni secondo cui Pechino abbia inviato armi a Mosca : la Cina fornisce all'Ucraina "cibo, latte in polvere, sacchi a pelo, trapunte e materassini impermeabili, ma gli Usa offrono armi letali. Non è difficile per le persone giudicare se cibo, sacchi a pelo o armi sono più essenziali per la popolazione ucraina", ha detto.