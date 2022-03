Zelensky: “Guerra atroce va fermata, negoziati con Russia difficili e a volte scandalosi” Il discorso notturno del presidente dell’Ucraina: “Negoziati sono difficili ma continuiamo”, poi denuncia: “I russi hanno catturato i soccorritori di un convoglio umanitario a Mariupol”.

"Continuiamo a lavorare su diversi livelli per assicurarci che la Russia si convinca che questa guerra atroce debba essere fermata. Continuiamo i nostri difficili negoziati. È impegnativo. A volte scandaloso", queste le parole del presidente Volodymyr Zelensky, nel consueto discorso di fine giornata, nel quale fornisce un aggiornamento sui colloqui tra Kiev e Mosca sulla pagina Facebook del governo. "Sono grato a tutti gli intermediari internazionali che lavorano con noi – ha aggiunto – mostrano il vero quadro alla Russia e la convincono a vedere la realtà delle azioni di guerra e a capire che il mondo non fermerà la verità, la nostra verità. Lotteremo fino alla fine in modo coraggioso e aperto".

Il presidente ucraino ha poi affermato che le forze russe avrebbero bloccato un convoglio umanitario che cercava di raggiungere Mariupol sotto assedio per portare rifornimenti, arrivando anche a catturato alcuni dei soccorritori e degli autisti di autobus. "Stiamo cercando di organizzare corridoi umanitari stabili per i residenti di Mariupol, ma quasi tutti i nostri tentativi, sfortunatamente, sono sventati dagli occupanti russi, dai bombardamenti o dal terrore deliberato", ha detto Zelensky nel discorso video notturno alla nazione.

Sarebbero oltre 1.200 residenti i civili evacuati ieri dalla città portuale dell'Ucraina meridionale. Lo ha riferito la vicepremier di Kiev, Iryna Vereshchuk, citata dal Kiev Independent, secondo cui gli abitanti sono stati portati a bordo di 15 autobus a Zaporizhzhia. Nel suo discorso di ieri in collegamento con Montecitorio, Zelensky ha denunciato che l'invasione russa "sta distruggendo le famiglie mentre la guerra continua a devastare citta ucraine". E a proposito di Mariupol ha detto che è completamente distrutta … aveva mezzo milione di abitanti: è come Genova, immaginate Genova completamente bruciata", ha spiegato.