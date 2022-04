Guerra Ucraina Russia, news di oggi in diretta: missili su Kiev, almeno 1 morto e diversi feriti. Borrell: “Sono scioccato”

Il presidente statunitense Joe Biden chiede al Congresso di autorizzare altri 33 miliardi di dollari, di cui 20 per aiuti militari, per sostenere l'Ucraina nella guerra contro la Russia. Biden chiederà anche 8,5 miliardi di dollari in aiuti economici a Kiev e 3 miliardi di dollari in aiuti umanitari, oltre a fondi per aiutare ad aumentare la produzione statunitense di colture alimentari e minerali strategici per compensare l'impatto della guerra in Ucraina sulle forniture globali. Il pacchetto di proposte che l'amministrazione sta inviando al Congresso include anche misure per rafforzare il dipartimento di giustizia nel perseguire gli oligarchi allineati al Cremlino. Biden ha affermato che le misure consentirebbero "misure estese e accelerate per indagare, perseguire e confiscare i beni degli oligarchi russi da utilizzare a beneficio dell'Ucraina". "Finché continueranno gli assalti e le atrocità, continueremo ad aiutare l'Ucraina a difendersi dall'aggressione russa", inviando "altre armi e nuovi aiuti" ha detto Joe Biden parlando alla Casa Bianca sulla situazione in Ucraina. Secondo Biden, "Cedere all'aggressione russa avrebbe un prezzo più alto che aiutare l'Ucraina". "Non è economico sostenere Kiev, ma gli Stati Uniti possono farcela", ha sottolineato il presidente Usa , spiegando: "Non stiamo attaccando la Russia ma aiutando l'Ucraina a difendersi" ha sottolineato Joe Biden.