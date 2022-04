Guerra Ucraina-Russia, ultime news di oggi in diretta: nuovo ultimatum a Mariupol, truppe ucraine: “Nemico ci supera di 10 a uno”

Le ultime notizie in diretta dalla guerra tra Russia e Ucraina, gli aggiornamenti in tempo reale nel 56esimo giorno di crisi. Zelensky all’Occidente: “Se avessimo le vostre armi la guerra sarebbe già finita, Mosca è il male”. Nuovo ultimatum di Mosca alla resistenza nell'acciaieria Azovstal, scade alle 13, le truppe ucraine: "Nemico ci supera di 10 a uno". Segnalate esplosioni nella città meridionale di Mykolaiv. Lavrov: "Non useremo armi nucleari e non vogliamo rovesciare il governo di Kiev".

Aumenta la presenza dell'esercito russo al confine est dell'Ucraina, a Kharkiv 4 morti e 14 feriti a causa dei bombardamenti.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Guerra in Ucraina ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

0