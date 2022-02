Sanremo 2022, la scaletta della seconda serata del Festival e la conferenza stampa

Nuovo appuntamento con il Festival di Sanremo 2022. Questa sera, in diretta dal Teatro dell'Ariston, la seconda serata della kermesse canora, in programma oggi mercoledì 2 febbraio a partire dalle ore 20.40 su Rai 1. Sarà possibile seguire la seconda serata anche in streaming su RaiPlay.

Durante la prima serata si sono esibiti 12 cantanti, questa sera la scaletta prevede l'esibizione dei restanti 13 big. Sul palco Amadeus sarà affiancato dall'attrice Lorena Cesarini, co-conduttrice della serata. Tra gli ospiti Laura Pausini e Checco Zalone.

Come per la prima serata, anche questa sera sarà la Giuria della Sala Stampa a votare le canzoni dei cantanti in gara. Domani invece, per la terza serata, sarà il pubblico da casa ad esprimere la propria preferenza attraverso il televoto.