Testo e significato di Angela, il tormentone di Checco Zalone cantato a Sanremo 2022 Angela è uno dei brani di successo di Checco Zalone, nato per il film Cado dalle nubi. Si tratta di una canzone d’amore, vincitrice del Nastro d’Argento nel 2010 come Miglior Canzone Originale: ecco il testo e il significato.

A cura di Gaia Martino

Checco Zalone è uno dei super ospiti della seconda serata del Festival di Sanremo 2022. Il comico e showman è l'autore di brani diventati virali e famosi, molti scritti per i suoi film. Tra questi anche Angela, cantata sul Palco dell'Ariston e nata per il film Cado dalle Nubi. Proprio questa ha permesso all'attore di aggiudicarsi il Nastro d'Argento nel 2010 come Miglior Canzone Originale.

Il significato di Angela di Checco Zalone

Angela è il brano cantato da Checco Zalone nel film Cado dalle nubi. Il protagonista della pellicola, l'attore stesso, dedica la canzone alla sua fidanzata Angela, interpretata da Ivana Lotito, che però decide di lasciarlo dopo sei anni di fidanzamento. Si tratta dunque di una canzone d'amore nella quale l'artista racconta il grande sentimento che prova per la sua amata.

Checco Zalone e Ivana Lotito in Cado dalle nubi

Il testo di Angela di Checco Zalone

Se mi chiedi chi è,

la ragazza per me

Angela io dico te

Se mi chiedi chi è,

il ragazzo per te

Angela io dico me

Se mi chiedono a me

io ti do due belle gnocche in cambio di Angela

io dico no, no

Ma cosa vuoi da me, se anzichè il caffè

io come mi sveglio la mattina penso ad Angela

faccio la pipì, faccio la pupù

ma con la mia mente sto costantemente ad Angela

Ma cosa vuoi da me, trovimela te

una così bella e così immensemente Angela

Angela, amore mio

io e te per sempre insieme

sia nella brutta che nella cattiva sorte amore

Amore, io avrò cura di te

ma no com a quella, Franco Battiato, la cura, a chiacchiere

no Angela, io pagherò

pagherò i migliori dottori per curare le malattie

che ti colpiranno, perchè le malattie arrivano

ragazzi non dobbiamo nascondercelo

ma saremo in due a curarle le TUE malattie

e guadanche saranno loro ad averla vinta su di te tu non dovrai mai tèmerle, mai, mai o mia bella

la spingo io la carrozzella Angela

Ma cosa vuoi da me, se anzichè il caffè

io come mi sveglio la mattina penso ad Angela

ami solo me, spositi con me

che in viaggio di nozze io ti porto a…Losangela.