Il testo di Poco Ricco, la nuova canzone di Checco Zalone a Sanremo 2022 Il testo completo della canzone che il comico pugliese, superospite di Sanremo 2022, ha presentato sul palco dell’Ariston, in cui imita un giovane rapper.

A cura di Redazione Spettacolo

Nella seconda serata del festival di Sanremo 2022, il super ospite Checco Zalone, sotto lo pseudonimo di Ragadi, ha presentato la canzone Poco Ricco, una satira dei giovani rapper milanesi e del loro finto disagio borghese. Ecco il testo completo della canzone di Zalone.

Il testo di Poco Ricco

Che ne sai di me

della mia Playstation 2 quando già da un po' c'era la 3

che ne sai di me delle gioie mie represse

del mio iPhone 5 senza la s

quando cammini per strada vedi l'insegna di Prada ma senti una voce amara

che ti dice Zara

quando nell'autosalone

dici: "Scusi, un'informazione, quel Porsche nero c'è a chilometro zero?"

Quando ti senti prigioniero nel tuo quartiere galera perchè vivi a tre chilometri da Brera e lì la sera guardavo la ringhiera, stavolta mi impicco

Sento ancora le ferite di quando ero Poco Ricco

sai ci penso quando attracco con il mio caicco

mamma mia quanto ero poco ricco

quando scendo do la mancia allo sceicco

Minchia zio com'ero poco ricco

quando compro i croccantini del mio cane bracco

da chi li hai comprati? Da Cracco

uno glielo scrocco per rispetto di mia madre devastata dopo yoga la mattina

dentro casa una sola filippina, dolce botulina, adesso ne hai 44 in fila

col resto di due

E ricordo mio padre con le puttane in viale Monza

quella a 20 euro bassa e con la panza

adesso ho un padre eccezionale

va a puttane dentro il bosco verticale

e lì ci ho preso un trilocale

ci vado a meditare e dal terrazzo dietro Corso Como guardo il Duomo

lo compro io, si può sfrattare dio?

e lì il morale cade a picco

Il cash non mi ha cambiato, sono ancora poco ricco

E c'ho le ragadi