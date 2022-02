Chi è Gaia Girace, l’attrice che interpreta Lila ne L’Amica Geniale Gaia Girace è la giovane attrice che interpreta Lila Cerullo ne L’amica Geniale. Quest’anno tornerà ospite al Festival di Sanremo insieme alla collega Margherita Mazzucco, poco prima dell’arrivo della terza stagione della fiction Rai.

Gaia Girace è diventata nota al grande pubblico grazie al ruolo di Lila Cerullo nella fiction Rai L'Amica Geniale, tratta dall'omonimo romanzo di Elena Ferrante e pronta a tornare con la terza stagione. Ha da poco compiuto 18 anni e tornerà ospite al Festival di Sanremo 2022, insieme alla collega Margherita Mazzucco.

Chi è Gaia Girace, gli studi e la carriera come attrice

Gaia Girace

Gaia Girace è nata nel 2004 a Vico Equense, paesino che si affaccia sulla costiera sorrentina, in provincia di Napoli. Sua madre è una insegnante di sostegno, suo padre è un agente immobiliare. Gaia Girace va ancora a scuola, frequenta il liceo linguistico e studia recitazione alla scuola di teatro e cinema di Marianna de Martino a Castellammare di Stabia. Il suo ruolo per la produzione L'amica Geniale è stato il primo provino in assoluto. Il suo sogno è recitare al fianco di Leonardo Di Caprio e diretta da Steven Spielberg.

Gaia Girace è Lila Cerullo, l'amica geniale di Lenù

Il personaggio di Lila Cerullo è un personaggio stratificato e molto complesso. È la seconda di una famiglia numerosa, la famiglia Cerullo, storici calzolai del Rione Luzzatti. È l'amica geniale del titolo, sebbene la tetralogia dimostra quanto la genialità alberghi tanto in Lila quanto in Lenuccia. È dotata di grandissime capacità a scuola sin da bambina, ma la condizione di indigenza e l'assenza di scolarizzazione della famiglia non le permetterà di proseguire negli studi. Lila è il simbolo della donna forte, ribelle, che non si piega alle convenzioni sociali del tempo.

L'amica geniale 3- Storia di chi fugge e di chi resta presto in tv

La terza stagione de l' Amica Geniale, il cui titolo è Storia di chi fugge e di chi resta, arriva in tv subito dopo il Festival di Sanremo: i primi episodi sono previsti per domenica 6 febbraio. Le puntate in totale saranno otto e il cast resterà invariato, ha fatto sapere il regista. Ritroveremo quindi ancora Gaia Girace e Margherita Mazzucco, ormai donne alle prese con una vita più difficile e intricata di quanto loro stesse potessero immaginare prima dell'inizio di questa avventura.