Olimpiadi Milano-Cortina a Sanremo 2022, come votare gli inni cantati da Malika Ayane e Arisa Nella seconda serata del Festival di Sanremo Malika Ayane e Arisa canteranno i due brani in lizza per diventare l’inno delle Olimpiadi di Milano e Cortina 2026. Il pubblico da casa potrà votare online per l’inno che preferisce.

A cura di Alessio Morra

Nella seconda serata del Festival di Sanremo 2022 ci sarà spazio anche per un'iniziativa che coinvolge anche il mondo dello sport. Perché sul palco del Teatro Ariston saliranno due delle più note cantanti italiane: Malika Ayane e Arisa che daranno il via a un contest, una sfida nella sfida. Il pubblico da casa dopo l'esibizioni delle due cantanti potrà votare online tra Fino all'Alba e Un po' più in là, il bravo che prevarrà diventerà l'Inno di Milano Cortina 2026, i Giochi Olimpici invernali che si disputeranno in Italia tra quattro anni. Sempre un anno fa, a Sanremo, con Federica Pellegrini e Alberto Tomba furono proposti i due possibili loghi per le Olimpiadi 2026.

Il televoto per l'inno delle Olimpiadi Milano-Cortina

La musica è da sempre una parte integrante delle grandi manifestazioni sportive. E anche ogni Olimpiade ha la sua colonna sonora. Tra quattro anni i Giochi Olimpici invernali si terranno in Italia, esattamente a Milano e Cortina e quale posto migliore di Sanremo c'è per ascoltare quello che diverrà l'inno dei Giochi 2026. C'è un ballottaggio, una sorta di finale, tra i brani cantati da Arisa, che a Sanremo ha già vinto una volta il Festival, e che porta Fino all'Alba e Malika Ayane che invece ha inciso Un pò più in là. Dopo le due esibizioni di Sanremo, i telespettatori potranno votare sul sito ufficiale di Milano Cortina 2026 quale tra i due brani verrà eseguito alla Cerimonia di chiusura dei Giochi di Pechino 2022. Il Direttore Artistico dell'iniziativa è Beppe Vessicchio, questo progetto è stato realizzato il collaborazione con il Ministero della Cultura, dell'Università e della Ricerca. Da stasera fino al 22 febbraio si potrà votare tra i due brani.

Arisa e Malika Ayane alla cerimonia di chiusura delle Olimpiadi Invernali di Pechino

Dunque nella seconda puntata del Festival di Sanremo si esibiranno anche Malika Ayane e Arisa, che dopo il ritorno a Sanremo tra qualche giorno voleranno a Pechino, dove faranno parte delle delegazione italiana alla Cerimonia di chiusura dei Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022. In quella cerimonia ci sarà materialmente il passaggio ufficiale delle bandiere Olimpiche e Paralimpiche che finiranno nelle mani dei sindaci di Milano e Cortina.