Sofia Goggia in copertina con due piedi sinistri: scempio del fotoritocco, interviene la campionessa Sofia Goggia è intervenuta con un video per rimarcare il grossolano errore sulla copertina che le ha dedicato 'Sette', il settimanale del Corriere della Sera: nella foto la campionessa di sci ha due piedi sinistri.

A cura di Paolo Fiorenza

Sofia Goggia è ripartita ancora una volta, l'ennesima, dopo l'ultimo grave infortunio che l'ha vista rompersi tibia e malleolo lo scorso 5 febbraio in allenamento. Stagione finita, operazione laboriosa, riabilitazione lunga, morale da ricostruire. Ma se c'è una che può tornare a vincere, questa è proprio la 31enne sciatrice bergamasca, alle cui sofferenze, paure e speranze ha dedicato la copertina (e una bella intervista) ‘Sette', il settimanale del Corriere della Sera. Nello scatto, Sofia è a letto, coperta da un lenzuolo e abbracciata alla sua cagnolina Belle. Le braccia sono scoperte, così come i piedi: due splendidi piedi sinistri. Sarà forse questo il segreto della nostra campionessa medaglia d'oro in discesa alle Olimpiadi? O più probabilmente è uno sfondone del fotoritocco?

La copertina di ‘Sette' con Sofia Goggia

Evidentemente i grafici del Corriere ci hanno dato dentro con l'uso del computer per dare sostanza all'idea sottopostagli dai creativi, che lo sono stati fin troppo. Osservando bene la copertina, si nota peraltro che tutta la figura della Goggia mostra più di una sproporzione, con l'avambraccio destro che spunta – non si sa bene da dove – molto lontano dalla spalla per cingere Belle, la femmina di pastore australiano che Sofia porta ovunque da 10 anni a questa parte.

La stessa bergamasca si è accorta dell'erroraccio commesso dalla rivista e ha postato un divertente video su Instagram in cui mostra a ‘Nonna Carla', la titolare di un supermercato locale, la copertina in questione: "Ti piace?", "Che bella", risponde la signora, al che Sofia l'interrompe: "Mi ha messo due piedi sinistri!". "Bellissimo", insiste la donna. "Ma come bellissimo, guarda i piedi, due piedi sinistri! Vedi che questo è lo stesso di questo", le indica la Goggia.

A quel punto Nonna Carla realizza che effettivamente qualcosa non torna: "Mamma mia, hai ragione". "È montata al computer", le spiega la campionessa. Ma l'ultima parola ce la signora, per lei Sofia è bellissima anche così: "Non guardo mica i piedi…". Sarà, però con due piedi diversi sarebbe stato meglio.