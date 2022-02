Chi è Margherita Mazzucco, l’attrice che interpreta Elena ne L’Amica Geniale Margherita Mazzucco è la giovane attrice che interpreta Elena Greco ne L’Amica Geniale. Quest’anno tornerà ospite al Festival di Sanremo insieme alla collega Gaia Girace, poco prima dell’arrivo su Rai1 della terza stagione della fiction.

Margherita Mazzucco è diventata nota al grande pubblico grazie al ruolo di Elena Greco nella fiction Rai L'Amica Geniale, tratta dall'omonimo romanzo di Elena Ferrante, che tornerà a breve con la terza stagione. Ha appena 17 anni e quest'anno tornerà ospite al Festival di Sanremo con la collega Gaia Girace.

Gli studi e la carriera come attrice

Margherita Mazzucco ha 17 anni ed è la giovane attrice che interpreta la versione adolescente di Elena Greco nella trasposizione televisiva della tetralogia di Elena Ferrante, L'Amica Geniale. Stando alle indiscrezioni, a sceglierla sarebbe stata Elena Ferrante ‘in persona'. Vive nel centro storico di Napoli e frequenta con profitto il liceo classico. È al suo primo lavoro da professionista.

Il personaggio di Elena Greco

Margherita Mazzucco interpreta Elena Greco, l'amica di Lila Cerullo. È un personaggio che, in contrapposizione a quello di Lila, è molto timido, insicuro nonostante a scuola dimostri di essere estremamente brillante. Cresce con una stima nei confronti di Lila, che allo stesso tempo si fa invidia, assumendo a fasi alterne la sua ‘amica geniale' come modello. Si sente sin da piccola estranea alle dinamiche del ‘rione'. Si innamorerà perdutamente di Nino Sarratore, ragazzino silenzioso e intelligente. Cresce in una famiglia severa che però capisce l'importanza dello scuola nella sua formazione. È il suo personaggio a raccontare in prima persona tutta la storia, sia nella tetralogia quanto nella trasposizione televisiva diretta da Saverio Costanzo e Alice Rohrwacher.

L'Amica Geniale 3- Storia di chi fugge e di chi resta

Storia di chi fugge e di chi resta è il titolo della terza stagione de L'Amica Geniale, che arriva in tv subito dopo la finale del Festival di Sanremo 2022, che decreterà il vincitore di questa edizione. I primi episodi, infatti, andranno in onda domenica 6 febbraio su Rai1. Le puntate saranno otto in totale e il regista ha fatto sapere che il cast resterà invariato. Ci saranno ancora Gaia Girace e Margherita Mazzucco, con i loro rispettivi personaggi, che saranno ormai donne alle prese con una vita più difficile e intricata del passato.