La scaletta della prima serata di Sanremo 2026

Le porte del Teatro Ariston stanno per aprirsi al pubblico, domani martedì 24 febbraio inizia la 76esima edizione del Festival di Sanremo, condotta da Carlo Conti e Laura Pausini, accompagnati anche da Can Yaman. La prima serata vedrà salire sul palcoscenico più ambito d'Italia, tutti i cantanti in gara, ovvero i 30 Big scelti dal direttore artistico che, quindi, faranno ascoltare per la prima volta i loro brani, votati poi dalla giuria della Sala Stampa, Tv e Web.

Chi sale sul palco: i cantanti in scaletta martedì 24 febbraio

Saranno ben trenta gli artisti che si esibiranno nel corso della prima serata, affinché il pubblico a casa possa avere un ascolto complessivo di tutti i brani presentati quest'anno al Festival e che, potenzialmente, possono arrivare alla vittoria. Non è ancora stata stabilito l'ordine d'uscita effettivo dei cantanti che, infatti, verrà comunicato a ridosso della messa in onda della serata d'apertura. Di seguito, quindi, tutti i cantanti che saliranno sul palco dell'Ariston: