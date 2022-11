Convocati Mondiali Qatar 2022: le rose delle squadre partecipanti Entro il 13 novembre tutte le nazionali che prenderanno parte ai Mondiali di calcio Qatar 2022 dovranno inviare alla FIFA l’elenco dei 26 convocati ufficiali.

A cura di Alessio Morra

I Mondiali del Qatar sono sempre più vicini. L'attesa è enorme. In questo momento c'è grande attesa pure per l'elenco dei convocati di ogni nazionale. In ogni Coppa del Mondo ci sono alcune scelte dei c.t. che fanno discutere, non sarà da meno Qatar 2022. Gli allenatori devono anche fare i conti con i tantissimi infortuni che priveranno ogni nazionale di alcuni titolari. La Francia ha perso già Kanté e Pogba.

Da questa edizione dei Mondiali saranno 26 i calciatori convocabili da ogni nazionale. Entro domenica 13 novembre tutte le 32 squadre che parteciperanno a Qatar 2022 dovranno comunicare la lista ufficiale alla FIFA. Ma una prima grande scrematura già è stata fatta. Perché entro il 21 ottobre le 32 nazionali hanno dovuto inviare alla FIFA un elenco di pre-convocati, che poteva comprendere un massimo di 50 giocatori. La prima squadra ad aver ufficializzato l'elenco ufficiale dei 26 convocati è il Giappone.

I calciatori convocati per i Mondiali che subiscono un infortunio possono essere sostituiti fino al giorno precedente la prima partita di ogni squadra di Qatar 2022. Ciò significa anche che su un giocatore subisce un infortunio durante la Coppa del Mondo non potrà essere più sostituito.

Arabia Saudita

Per la sesta volta ai Mondiali, l'Arabia Saudita è stata inserita nel girone dell'Argentina e contro Messico e Polonia proverà a fare il colpo grosso. L'allenatore è il francese Hervé Renard che nei prossimi giorni effettuerà le convocazioni ufficiali.

Argentina

La Seleccion è la squadra favorita per la vittoria dei Mondiali. Il c.t. Scaloni non ha voluto rendere noto l'elenco dei pre-convocati. In dubbio ci sono Paulo Dybala della Roma e il centrocampista della Juventus Angel Di Maria.

Messi guiderà l’Argentina a caccia della vittoria dei Mondiali.

Australia

I Socceroos sono ancora una volta ai Mondiali. Il c.t. Arnold non ha ancora diramato le convocazioni ufficiali. A differenza del passato non ci sono grandi stelle nella nazionale dell'Australia.

Brasile

I verde-oro sono tra i favoriti, ma rischiano di perdere alcuni giocatori di alto livello. Richarlison del Tottenham e l'ex juventino Arthur rischiano il forfait. Problemi alla spalla pure per Lucas Paquetà, un titolare per Tite.

Belgio

Roberto Martinez per la seconda volta guiderà i Diavoli Rossi ai Mondiali, punterà sul gruppo storico. Dovrebbe esserci pure Dries Mertens. In dubbio Lukaku, che ha subito un altro infortunio muscolare e con l'Inter tornerà a giocare nel 2023.

Kevin De Bruyne è la stella del Belgio.

Camerun

Rigobert Song non ha ancora sciolte le riserve. I Leoni d'Africa hanno un reparto offensivo di livello e un Anguissa in grande forma, ma tra i punti di forza c'è anche il portiere dell'Inter Onana. Le convocazioni ufficiali non sono state ancora diramate.

Canada

Dopo 36 anni i canadesi sono ai Mondiali, che disputeranno anche nel 2026 quando li organizzeranno con Stati Uniti e Messico. Il Canada affronterà nel girone Belgio, Marocco e Croazia. La stella è Alphonso Davies del Bayern Monaco.

Corea del Sud

Habituée dei Mondiali, che disputa per la decima volta consecutiva, la Corea del Sud non ha ancora sciolto le riserve e non ha ufficializzato i convocati. L'attaccante del Tottenham Son è il giocatore più noto, ma c'è anche Kim del Napoli.

Costa Rica

Ultima a qualificarsi, dopo aver vinto lo spareggio con la Nuova Zelanda, Costa Rica si ripresenta al grande appuntamento con tanti giocatori esperti. Le convocazioni non sono state rese note. Il totem è il portiere del PSG Keylor Navas.

Croazia

Finalista in Russia, la Croazia proverà ad avere di nuovo un ruolo da protagonista. Il c.t. Dalic nell'elenco dei pre-convocati ha inserito anche i nomi di cinque calciatori della Serie A, compresi Brozovic, Pasalic e Vlasic.

Ivan Perisic è uno dei senatori della Croazia, finalista ai Mondiali nel 2018.

Danimarca

Negli ultimi Europei è stata la squadra rivelazione, la Danimarca proverà a confermarsi tra le big anche nei Mondiali del Qatar. Eriksen sarà in Qatar, forse nessuno lo avrebbe immaginato dopo quello che gli è successo a Euro 2020.

Ecuador

Qualificata a sorpresa e rimaste nelle magiche 32 dopo una lunga indagine della FIFA, l'Ecuador per la terza volta è ai Mondiali. Il c.t. Gustavo Alfaro a breve ufficializzerà i nomi dei 26 convocati.

Francia

Didier Deschamps annuncerà i nomi dei 26 convocati in diretta Tv mercoledì 9 novembre. Sicuri assenti due cardini della squadra che ha vinto i Mondiali nel 2018: lo juventino Pogba e Kanté, in dubbio pure Varane e Maignan. Olivier Giroud spera di essere nell'elenco.

Kylian Mbappé giocherà il secondo Mondiale con la Francia.

Galles

Per la seconda volta ai Mondiali, dopo la partecipazione del 1958, il Galles avrà modo di sfidare anche l'Inghilterra in un girone con Iran e Stati Uniti. Non c'è stato un grande ricambio generazionale. Bale e Ramsey saranno le stelle della squadra, che ancora non ha reso noti i convocati.

Germania

Marco Reus è in dubbio. Sané dovrebbe recuperare. Flick, che da vice-allenatore ha vinto i Mondiali 2014, proverà a riportare molto in alto la Germania, che avrà un mix di giocatori esperti e giovani.

Ghana

Ha effettuato una campagna acquisti la scorsa estate il Ghana che tra i convocati avrà pure Inaki Williams dell'Athletic Bilbao. Il c.t. Otto Addo non ha ufficializzato i nomi dei 26 convocati.

Giappone

PORTIERI: Gonda (Shimizu S-Pulse), Schmidt (Sint-Truiden), Kawashima (Strasburgo).

DIFENSORI: Sakai (Urawa Red Diamonds), Yamane (Kawasaki Frontale), Itakura (Borussia Mönchengladbach), Tomiyasu (Arsenal), Yoshida (Schalke 04), Taniguchi (Kawasaki Frontale), Ito (Stoccarda), Nagatomo (FC Tokyo), Nakayama (Huddersfield Town).

CENTROCAMPISTI: Ito (Reims), Doan (Friburgo) Endo (Stoccarda) Morita (Sporting CP) Tanaka (Fortuna Dusseldorf) Kamada (Eintracht Francoforte) Kubo (Real Sociedad) Minamino (Monaco) Mitoma (Brighton) Shibasaki (Leganés) Soma (Nagoya Grampus)

ATTACCANTI: Maeda (Celtic), Ueda (Cercle Brugge), Asano (Vfl Bochum).

Inghilterra

Il c.t. Southgate, in difficoltà dopo la retrocessione in Nations League, aspetterà fino all'ultimo per rendere noto l'elenco dei convocati. Rischia di avere tanti assenti. James del Chelsea è fuori per un infortunio, in forte dubbio anche Walker e Phillips del Manchester City. Sperano nella convocazione Smalling della Roma e il milanista Tomori.

Harry Kane è il capitano dell’Inghilterra di Southgate.

Iran

Carlos Queiroz pochi mesi fa è tornato sulla panchina del Team Melli che guiderà ai Mondiali per la terza volta consecutiva. Il calciatore più noto è l'attaccante del Porto Taremi.

Marocco

Con l'addio del tecnico Halilhodzic sono tornati in nazionale alcuni giocatore importanti come Ziyech. La nazionale del Marocco ha dei calciatori di prima fascia come Hakimi. Anche l'attaccante Cheddira del Bari spera nella convocazione.

Messico

Il ‘Tata' Martino ha reso pubblici i nomi di 31 calciatori, tra questi cinque verranno esclusi. C'è il portiere Guillermo Ochoa, che ai Mondiali si esalta e li disputerà per la quarta volta. Il giocatore più popolare tra quelli della Tricolor è Lozano del Napoli.

Olanda

Van Gaal dopo otto anni tornerà a guidare la nazionale oranje ai Mondiali. Sono 39 i pre-convocati dell'Olanda. Sono inclusi i difensori dell'Inter Dumfries e de Vrij, l'ex juventino de Ligt e i centrocampisti dell'Atalanta de Roon e Koopmeiners. A caccia di un posto anche Xavi Simons.

Virgil van Dijk disputerà il primo Mondiale della carriera.

Polonia

La lista più lunga tra quelle rese note è quella dei polacchi, che hanno completato quasi completamente il numero di pre-convocati, sono addirittura 47. Un numero impressionanti i calciatori della Serie A tra quelli della Polonia, ben 13, più Glik che gioca in Serie B. I più noti Szczesny e Milik della Juventus, Zielinski del Napoli.

Portogallo

Abbondanza è la parola d'ordine per il c.t. Santos che ha a disposizione un impressionante numero di giocatori di altissimo livello. Ci sono però anche problemi in difesa considerando le condizioni dell'eterno Pepe. La stella è Ronaldo.

Qatar

L'allenatore catalano Felix Sanchez da tanti anni sta preparando la nazionale del Qatar per i Mondiali. Dopo l'amichevole con Panama (il 5 novembre) verrà reso noto l'elenco dei convocati.

Senegal

Campioni d'Africa lo scorso febbraio i senegalesi proveranno a superare la fase a gironi come accaduto nel 2002. Il tecnico Aliou Cissé punta tutto su Koulibaly e soprattutto su Sadio Mané, attaccante del Bayern Monaco. L'elenco dei convocati sarà reso noto entro il 13 novembre.

Serbia

Il c.t. Stojokovic, che da calciatore fu protagonista nei Mondiali del 1990, è preoccupato per le condizioni di Dusan Vlahovic. L'attaccante della Juventus è fuori a causa di problemi muscolari.

Spagna

Luis Enrique agli Europei non ha voluto usufruire dell'opportunità di convocare 26 calciatori, ne ha selezionati solo 24. C'è curiosità nel vedere anche questa volta si comporterà in questo modo. Nell'elenco dei 50 pre-convocati ci sono pure Sergio Ramos e Piqué.

Stati Uniti

Di ritorno ai Mondiali dopo la mancata qualificazione del 2018 la nazionale americana proverà a superare la fase a gironi anche con Timothy Weah, figlio di George ex campione del Milan. Le convocazioni non sono state ufficializzate dal tecnico Berhalter.

Gli Stati Uniti tornano ai Mondiali dopo 8 anni, tra i convocati anche Timothy Weah.

Svizzera

La nazionale che ha spedito l'Italia ai playoff ha il dubbio Sommer. Il formidabile portiere svizzero ha un problema alla caviglia e sta cercando di recuperare. Il c.t. Yakin comunicherà alla FIFA entro il 13 novembre la lista ufficiale.

Tunisia

Inserita nel Gruppo D con Francia, Australia e Danimarca la nazionale tunisina non ha reso noto l'elenco dei pre-convocati. Il c.t. Kadri dovrebbe convocare anche il difensore della Salernitana Bronn.

Uruguay

La Celeste ha reso pubblico l'elenco dei pre-convocati, c'è anche il totem Diego Godin. Non mancano naturalmente i giocatori più noti: Luis Suarez, Edinson Cavani e l'attaccante del Liverpool Darwin Nunez.