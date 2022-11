Modric guida i 26 convocati della Croazia per i Mondiali: quattro “italiani” in lista La Croazia ha diramato ufficialmente la lista ufficiale dei 26 giocatori convocati per i Mondiali 2022 in Qatar. Con la stella e capitano Modric ci sono anche quattro “italiani”.

A cura di Fabrizio Rinelli

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Mondiali in Qatar 2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La Croazia ha diramato ufficialmente la lista ufficiale dei 26 giocatori convocati per i Mondiali 2022 in Qatar. Tra certezze e sorprese il Ct Zlatko Dalic si è affidato a un mix di esperienza e gioventù con diversi giocatori che erano già stati protagonisti anche della magica cavalcata a Russia 2018. Modric guida la lista pubblicata pochi minuti fa dalla Federazione croata in cui spiccano anche altri nomi che nella nostra Serie A conosciamo benissimo. C'è Erlic del Sassuolo in difesa con l'interista Brozovic, Pasalic dell'Atalanta e Vlasic del Torino a centrocampo.

Tagliato fuori all'ultimo Pongracic del Lecce così come da tanto era noto che anche Rebic del Milan non avrebbe partecipato ai Mondiali con la selezione croata. Con loro anche l'ex Toro Brekalo. Presenti anche diversi ex giocatori che hanno fatto parte del massimo campionato italiano in passato come Mateo Kovacic, Budimir al pari di Petkovic che invece ha militato nel Trapani qualche anno fa. Ma non sono i soli, in difesa possiamo notare l'ex Atalanta, Sutalo, mentre in attacco c'è Perisic. Marko Livaja, ex Inter, Cesena, Atalanta ed Empoli e oggi bomber dell'Hajduk Spalato, è uno dei convocati in attacco.

La Croazia è inserita nel Gruppo F con Marocco, Belgio e Canada. Modric e compagni giocheranno la prima partita il prossimo 23 novembre 2022 alle ore 11:00 proprio contro il Marocco di Hakimi che Perisic e Brozovic conoscono benissimo. La seconda uscita nel Mondiale della squadra di Dalic si disputerà invece contro il Canada. Il Ct croato si è affidato in attacco a tre punte: Livaja, Budimir e Petkovic più diversi giocatori di movimento che avranno il compito di girare intorno alle prime punte.

Tra questi Perisic sarà uno degli uomini chiave del 4-3-3 iniziale dell'allenatore che punterà forte anche su Vlasic del Torino per creare un attacco con pochi riferimenti e chi si poggerà molto sulla fantasia di questi giocatori e delle geometrie di Modric e del dinamismo di Brozovic a centrocampo. In difesa Gvardiola e Lovren al centro della difesa. Questa la lista completa dei convocati della Croazia:

Portieri: Livakovic (Dinamo Zagabria), Ivusic (Osijek), Grbic (Atletico Madrid).

Difensori: Vida (AEK), Lovren (Zenit), Barisic (Rangers), Juranovic (Celtic), Gvardiol (Lipsia), Sosa (Stoccarda), Stanisic (Bayern), Erlic (Sassuolo), J. Sutalo (Dinamo).

Centrocampisti: Modric (Real Madrid), Kovacic (Chelsea), Brozovic (Inter), Pasalic (Atalanta), Vlasic (Torino), Majer (Rennes), Jakic (Eintracht), Sucic (Salisburgo).

Attaccanti: Perisic (Tottenham), Kramaric (Hoffenheim), Petkovic (Dinamo Zagabria), Orsic (Dinamo Zagabria), Budimir (Osasuna), Livaja (Hajduk).