Moukoko va ai Mondiali, l’attaccante del 2004 è tra i 26 convocati della Germania per il Qatar La Germania ha finito gli attaccanti, a causa degli infortuni, e ha richiamato Mario Gotze e ha puntato pure su Fullkurg e sul giovanissimo Moukoko del Borussia Dortmund.

A cura di Alessio Morra

Il c.t. Hansi Flick ha diramato le convocazioni ufficiali per la nazionale della Germania per i Mondiali 2022. In Qatar non voleranno gli infortunati Marco Reus e soprattutto Timo Werner. Fuori a sorpresa pure Mats Hummels, uno dei campioni del mondo 2014. Nell'elenco dei 26 c'è anche il bomber 17enne Moukoko, baby talento del Borussia Dortmund. Escluso anche il calciatore dell'Inter Robin Gosens.

La Germania ai Mondiali ci va sempre da protagonista, anche se l'ultima volta è stata un disastro. Flick ha le idee chiare, ha escluso Hummels, uno dei senatori che stava giocando anche particolarmente bene. Fuori pure Gosens dell'Inter, oltre agli infortunati Marco Reus, che per un problema alla caviglia salta un altro Mondiale, e Timo Werner, che sarebbe stato il centravanti titolare.

Non mancano ovviamente le certezze, in campo ci saranno i totem Neuer e Muller, ma pure Gundogan e Rudiger. Nell'elenco però ci sono nomi che sono delle parziali sorprese. Perché in realtà di attaccanti la Germania ne ha pochi. Flick ha scelto su chi puntare, ovviamente oltre che su Havertz, Muller e Sané.

Leggi anche Tutti i calciatori della Serie A convocati per i Mondiali 2022 in Qatar

Ha rispolverato Mario Gotze che non gioca con la nazionale da più di un anno. Presente anche Fullkrug del Werder Brema. Ma soprattutto Moukoko, ragazzo del Borussia Dortmund che sta bruciando le tappe. Sta volando questo calciatore che compirà 18 anni il 20 novembre, il giorno in cui inizieranno i Mondiali.

I convocati della Germania per Qatar 2022:

Portieri: Neuer (Bayern Monaco), ter Stegen (Barcellona), Trapp (Eintracht Francoforte);

Difensori: Armel Bella Kotchap (Southampton), Ginter (Friburgo), Gunter (Friburgo), Kehrer (West Ham), Klostermann (Lipsia), Raum (Lipsia), Rudiger (Real Madrid), Schlotterbeck (Borussia Dortmund), Sule (Borussia Dortmund);

Centrocampisti e Attaccanti: Adeyemi (Borussia Dortmund), Brandt (Borussia Dortmund), Fullkrug (Werder Brema), Gnabry (Bayern Monaco), Goretzka (Bayern Monaco), Gotze (Eintracht Francoforte), Gundogan (Manchester City), Havertz (Chelsea), Kimmich (Bayern Monaco), Moukoko (Borussia Dortmund), Muller (Bayern Monaco), Musiala (Bayern Monaco), Sané (Bayern Monaco).

La Germania nella fase a gironi affronterà già un'altra big e cioè la Spagna, ma pure Costa Rica e Giappone.