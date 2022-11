La lista dei 26 convocati dell’Argentina per i Mondiali 2022: ci sono Dybala, Correa e Nico Gonzalez Il Ct dell’Argentina, Lionel Scaloni, ha annunciato la lista ufficiale dei 26 convocati per i Mondiali 2022 in Qatar attraverso un video sui canali social della federazione.

A cura di Vito Lamorte

La tanto attesa lista dei convocati dell'Argentina per i Mondiali 2022 è arrivata. Nonostante l'idea dello staff tecnico guidato da Lionel Scaloni fosse quella di aspettare lunedì 14 novembre per rendere noti i nomi che rappresenteranno la Seleccìon in Qatar, le tante certezze e gli ultimi nodi sciolti hanno portato ad un cambio di programma: lo stesso selezionatore ha annunciato tramite un video sui canali social della federazione i 26 calciatori che vestiranno la camiseta Albiceleste in occasione della Coppa del Mondo che partirà il 20 novembre.

Paulo Dybala, Joaquín Correa, Juan Foyth ed Exequiel Palacios sono stati gli ultimi ad entrare in lista e, in attesa di quanto accadrà nelle partite del fine settimana; sono stati indicati quattro giocatori come riserve, dal momento che le squadre possono modificare gli elenchi fino a lunedì: si tratta di Juan Musso, Facundo Medina, Ángel Correa e Thiago Almada.

Sono sei i calciatori di Serie A convocati da Scaloni: oltre ai già sicuri Leandro Paredes, Angel Di Maria e Lautaro Martinez sono entrati in lista neanche Dybala, Correa e Nico Gonzalez.

La Seleccìon ha subito la grave perdita a centrocampo con l'infortunio di Giovani Lo Celso, uno che aveva sempre fatto parte del gruppo di Scaloni: questa triste vicenda, però, ha chiuso il ballottaggio tra Enzo Fernández e Palacios per un posto sull'aereo verso il Qatar.

L'Argentina giocherà l'ultima amichevole contro gli Emirati Arabi Uniti mercoledì 16 novembre al Mohamed Bin Zayed Stadium di Abu Dhabi, alle 19:30 ora locale, quando mancheranno solo sei giorni dall'esordio contro l'Arabia Saudita.

I convocati dell'Argentina per i Mondiali 2022

Portieri: Emiliano Martínez (Aston Villa, ING), Gerónimo Rulli (Villarreal, ESP) e Franco Armani (River, ARG).

Difensori : Nahuel Molina (Atlético Madrid; ESP), Gonzalo Montiel (Siviglia; ESP), Cristian Romero (Tottenham, ING), Germán Pezzella (Real Betis, ESP), Nicolás Otamendi (Benfica, POR), Lisandro Martínez (Manchester United, ING), Marcos Acuña (Siviglia, ESP), Nicolás Tagliafico (Olympique Lyon, FRA) e Juan Foyth (Villarreal, ESP).

Centrocampisti: Rodrigo De Paul (Atlético Madrid, ESP), Leandro Paredes (Juventus, ITA), Alexis Mac Allister (Brighton, ING), Guido Rodríguez (Real Betis, ESP), Alejandro Gómez (Sevilla, ESP), Enzo Fernández (Benfica , POR), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen, ALE).

Attaccanti: Lionel Messi (Paris Saint-Germain, FRA), Ángel Di María (Juventus, ITA), Lautaro Martínez (Inter, ITA), Julián Álvarez (Manchester City, ING), Paulo Dybala (Roma, ITA), Nicolás González (Fiorentina, ITA), Joaquin Correa (Inter, ITA).