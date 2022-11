I convocati della Spagna per i Mondiali 2022: Luis Enrique punta su Ansu Fati, non c’è Brahim Diaz I convocati della Spagna per i Mondiali 2022: Luis Enrique tra vecchie certezze e due sorprese per puntare alla seconda Coppa del Mondo della Roja.

A cura di Vito Lamorte

Luis Enrique ha ufficializzato la lista dei 26 convocati della Spagna per i Mondiali 2022 in Qatar. Sono sicuramente due le sorprese con cui il commissario tecnico della Roja ha spiazzato tutti: si tratta della presenza di Ansu Fati e Hugo Guillamon. Non sono stati presi in considerazione per la Coppa del Mondo calciatori che hanno scritto la storia della selezione spagnola come Sergio Ramos e Thiago Alcantara oppure giocatori importanti come David de Gea, Hector Bellerin, Mikel Merino, Kepa, e Gerard Moreno.

Il quotidiano spagnolo AS ha utilizzato un algoritmo molto particolare per creare la rosa della Spagna, con i criteri che non tenevano conto dei ‘fedelissimi’ di Luis Enrique ma erano basati sul rendimento degli ultimi mesi: tra i nomi papabili era spuntato anche quello di Brahim Diaz del Milan, ma il numero 10 rossonero non ha trovato posto nella lista finale del CT.

Il CT della Roja in conferenza stampa ha parlato anche dell'atteggiamento che dovrà tenere la sua squadra: "Non cambieremo per provare a vincere il Mondiale. Questa è la squadra di Luis Enrique. Non avremo paura. Non ci sono dubbi su cosa vedrete dalla Spagna. Queste sono le nostre qualità, al di là del risultato che è impossibile da prevedere, questa la visione che porteremo in Qatar ed è praticamente impossibile prevedere se ci basterà per vincere".

La Spagna si raduna lunedì pomeriggio a Las Rozas e disputerà un'amichevole contro la Giordania cinque giorni prima del esordio contro il Costa Rica, che sarà mercoledì 23. Le altre sfide del girone saranno il 27 novembre contro la Germania e giovedì primo dicembre contro il Giappone.

I convocati della Spagna per i Mondiali 2022 in Qatar

PORTIERI: Unai Simon (Athletic), Robert Sanchez (Brighton), David Raya (Brentford).

DIFENSORI: Dani Carvajal (Real Madrid), Cesar Azpilicueta (Chelsea), Eric Garcia (Barcellona), Hugo Guillamon (Valencia), Pau Torres (Villarreal), Aymeric Laporte (Manchester City), Jordi Alba (Barcellona), José Gaya (Valencia).

CENTROCAMPISTI: Sergio Busquets (Barcellona), Rodri (Manchester City), Gavi (Barcellona), Carlos Soler (PSG), Marcos Llorente (Atletico Madrid), Pedri (Barcellona), Koke (Atletico Madrid).

ATTACCANTI: Ferran Torres (Barcellona), Nico Williams (Athletic), Yeremy Pino (Villarreal), Alvaro Morata (Atletico Madrid), Marco Asensio (Real Madrid), Pablo Sarabia (PSG), Dani Olmo (Lipsia), Ansu Fati (Barcellona).