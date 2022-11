Bendtner presenta i convocati della Danimarca per i Mondiali del Qatar: la stella è Eriksen La lista dei convocati della Danimarca è realtà, con il ct Kasper Hjumand che ha scelto per ora solo 21 giocatori.

A cura di Marco Beltrami

I Mondiali sono sempre più vicini, ed ecco che un'altra nazionale prende forma. Sono stati ufficializzati i convocati della Danimarca, formazione che si trova nel girone D, con i campioni del mondo in carica della Francia, l'Australia e la Tunisia. Il commissario tecnico Kasper Hjumand ha diramato una lista di soli 21 giocatori.

Una selezione ridotta quella del selezionatore danese che per gli ultimi cinque posti si prenderà ancora qualche giorno per sciogliere gli ultimi dubbi, e risolvere alcuni ballottaggi. C'è ancora tempo in vista dell'esordio in programma il 22 novembre contro la Tunisia, anche se Hjumand ha ufficializzato i nomi dello zoccolo duro della sua squadra. Nel video diramato sui canali ufficiali della Federcalcio danese, sono stati utilizzati anche alcuni personaggi celebri dello sport di casa.

Per presentare i convocati ecco allora anche l'ex bomber Nicklas Bendtner, protagonista in passato di un'esperienza sfortunata alla Juve, ma capace di lasciare il segno nella storia della sua nazionale. È stato proprio Lord Bendtner ad alzare il sipario su alcune opere d'arte speciali: dei quadri con alcune immagini dei calciatori attuali, tra i quali anche Christian Eriksen. Il centrocampista torna a giocare con la Danimarca in un torneo internazionale di alto livello, dopo la terribile esperienza di Euro 2020, quando rischiò la vita per un arresto cardiaco.

L'ex Inter, attuale perno dello United, gioca ora con l'ausilio di un defibrillatore sottocutaneo e nelle ultime 8 partite con la Danimarca ha segnato 3 gol, dimostrandosi in grande spolvero. Presenti gli italiani Joakim Mæhle dell'Atalanta, Simon Kjær del Milan

Questa la lista dei 21 convocati della Danimarca:

Kasper Schmeichel

Oliver Christensen

Daniel Wass

Rasmus Nissen Kristensen

Joakim Mæhle

Jens Stryger Larsen

Simon Kjær

Andreas Christensen

Joachim Andersen

Victor Nelsson

Thomas Delaney

Pierre-Emile Højbjerg

Christian Eriksen

Mathias Jensen

Andreas Skov Olsen

Mikkel Damsgaard

Jonas Wind

Martin Braithwaite

Kasper Dolberg

Andreas Cornelius

Jesper Lindstrøm