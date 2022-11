La Svizzera di Yakin ufficializza i 26 convocati per i Mondiali: Shaqiri la stella, c’è Zakaria La Svizzera ha diramato la lista dei 26 giocatori convocati per i Mondiali 2022 in Qatar. Con la stella Shaqiri ci saranno anche l’ex Juve Zakaria e i due “italiani” Rodriguez ed Aebischer.

La Svizzera ha avuto la meglio sull'Italia nella fase a gironi per le qualificazioni ai Mondiali 2022 in Qatar staccando il pass del primo posto condannando poi gli azzurri ai playoff. Sappiamo tutti come è andata e ora non ci resterà altro da fare che guardare da casa le gesta della squadra allenata da Murat Yakin che oggi ha ufficializzato i 26 convocati che prenderanno parte alla rassegna iridata.

Tra questi ci sono due giocatori appartenenti alla nostra Seria A come Ricardo Rodrgiuez del Torino e Michel Aebischer del Bologna. La stella della rosa di Yakin è indubbiamente Shaqiri mentre a sorpresa c'è anche Denis Zakaria tra i convocati che con il Chelsea non ha trovato spazio dopo essere stato ceduto dalla Juventus ai Blues. Tra i volti noti anche al nostro campionato c'è l'ex Udinese, Silvan Widmer, ma anche Remo Freuler e Seferovic.

Portieri: Gregor Kobel, Philipp Köhn, Jonas Omlin, Yann Sommer.

Difensori: Manuel Akanji, Eray Ervin Cömert, Nico Elvedi, Ricardo Rodriguez, Fabian Schär, Silvan Widmer.

Centrocampisti: Michel Aebischer, Christian Fassnacht, Edimilson Fernandes, Fabian Frei, Remo Freuler, Ardon Jashari, Fabian Rieder, Djibril Sow, Renato Steffen, Xherdan Shaqiri, Granit Xhaka, Denis Zakaria.

Attaccanti: Breel Donald Embolo, Noah Okafor, Haris Seferovic, Ruben Vargas.

Ovviamente sono diversi i giocatori della Svizzera che l'Italia intera ha imparato a conoscere nell'ultimo anno. La squadra di Murat Yakin può infatti contare anche su altri giocatori di spessore come Manuel Akanji che in estate è diventato il nuovo difensore del Manchester City di Gurdiola. Tra i convocati anche Granit Xhaka che Mourinho aveva fortemente cercato nella sua Roma durante il mercato estivo.

Embolo, Okafor e Ruben Vargas completano invece la batteria d'attaccante con Hans Seferovic. Murat Yakin ha poi deciso invece di portare in Qatar ben quattro portieri. Oltre a Sommer, che conosciamo benissimo per aver parato un rigore a Jorginho nello scontro diretto con l'Italia, ci saranno anche altri quattro colleghi come Gregor Kobel, Philipp Köhn e Jonas Omlin.