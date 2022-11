Sadio Mané non giocherà i Mondiali Qatar 2022, il Senegal perde la sua stella per infortunio Il Senegal ha annunciato il forfait di Sadio Mané, che non disputerà i Mondiali a causa di un infortunio.

Il recupero miracoloso non ci sarà. Il Senegal ha annunciato che Sadio Mané non giocherà i Mondiali. L'attaccante del Bayern Monaco verrà escluso dall'elenco dei convocati. Impossibile recuperare. Il calciatore era volato con la squadra nella speranza di poter recuperare per le prossime settimane, ma dopo le prime notizie, che davano fiducia, si è capito che Mané non sarebbe stato a disposizione né per l'ultimo match dei giorni né per gli eventuali ottavi.

Dispiace davvero a tutti che Sadio Mané, uno dei calciatori più forti al mondo non abbia la possibilità di disputare i Mondiali. La fortuna non lo ha accompagnato, anzi, può lamentarsi con la buona sorte l'ex Liverpool che ha riportato un infortunio alla tibia meno di dieci giorni fa. Dopo quella partita il tecnico Nagelsmann aveva detto che l'infortunio non era serio, il giorno seguente invece pareva totalmente il contrario e il forfait certo. Alla fine Mané non stava bene, ma il tecnico Cissé aveva deciso di convocarlo lo stesso e gli ha affidato pure la maglia numero 10.

In Qatar è volato con la squadra. Ci hanno creduto tutti su un suo possibile recupero. Nella mattinata di mercoledì è stato annunciato che Mané avrebbe saltato certamente le prime due partite, ma poi in una conferenza stampa i medici della squadra hanno annunciato che Mané è fuori dai Mondiali.

Il Senegal, che sognava in grande, ora dovrà ridimensionarsi. Certo resta un'ottima squadra, ci sono calciatori di livello in ogni reparto, ma ora pare difficile immaginare i Campioni d'Africa 2022 tra le prime otto, che era o forse ancora è il grande obiettivo della squadra di Aliou Cissé.