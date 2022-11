Giappone, la lista dei convocati per i Mondiali 2022: Nagatomo giocherà la quarta Coppa del Mondo Il Giappone ha diramato la la lista dei convocati per i Mondiali 2022 in Qatar: nella lista del CT Hajime Moriyasu anche tre conoscenze del calcio italiano, tra cui Nagatomo che disputerà la sua quarta Coppa del Mondo.

Il Giappone è la prima nazionale ad aver comunicato la lista dei calciatori che parteciperanno ai Mondiali 2022 in Qatar. Il CT Hajime Moriyasu ha reso noto l'elenco dei giocatori che prenderanno parte al torneo che si disputerà dal 20 novembre al 18 dicembre 2022.

Nella lista nipponica ci sono anche tre calciatori che conoscono bene i tifosi italiani: si tratta dell'ex Bologna Takehiro Tomiyasu, dell'ex Sampdoria Maya Yoshida e di Yuto Nagatomo, che nel nostro paese ha vestito le maglie di Cesena e Inter. Proprio quest'ultimo, che ha appena compiuto 36 anni, non ha nessuna intenzione di smettere ed è riuscito a conquistare una storica convocazione anche giocando per il FC Tokyo: per il difensore classe 1986 sarà la quarta avventura mondiale.

La lista dei convocati del Giappone per i Mondiali 2022

La selezione nipponica è stata sorteggiata nel Gruppo E con la Germania, Costarica e Spagna. Il Giappone scenderà in campo contro i tedeschi il 23 novembre e il 27 affronterà i Ticos mentre con la Roja chiuderà il gruppo il primo dicembre. La lista completa dei convocati del CT Moriyasu.

PORTIERI: Shuichi Gonda (Shimizu S-Pulse), Daniel Schmidt (Sint-Truiden), Eiji Kawashima (Strasburgo).

DIFENSORI: Hiroki Sakai (Urawa Red Diamonds), Miki Yamane (Kawasaki Frontale), Ko Itakura (Borussia Mönchengladbach), Takehiro Tomiyasu (Arsenal), Maya Yoshida (Schalke 04), Shogo Taniguchi (Kawasaki Frontale), Hiroki Ito (Stoccarda), Yuto Nagatomo (FC Tokyo), Yuta Nakayama (Huddersfield Town).

CENTROCAMPISTI: Junya Ito (Reims), Ritsu Doan (Friburgo)Wataru Endo (Stoccarda)Hidemasa Morita (Sporting CP)Ao Tanaka (Fortuna Dusseldorf)Daichi Kamada (Eintracht Francoforte)Takefusa Kubo (Real Sociedad)Takumi Minamino (Monaco)Kaoru Mitoma (Brighton)Gaku Shibasaki (Leganés)Yuki Soma (Nagoya Grampus)

ATTACCANTI: Daizen Maeda (Celtic), Ayase Ueda (Cercle Brugge), Takuma Asano (Vfl Bochum).