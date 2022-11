Joaquin Correa fuori dai Mondiali 2022, con l’Argentina in Qatar uno tra Garnacho e Simeone L’Argentina perde un altro calciatore per infortunio. Il c.t. Scaloni ha cancellato dall’elenco anche l’attaccante dell’Inter Joaquin Correa. Escluso pure Nico Gonzalez. Tre candidati per il posto di Correa: Simeone del Napoli, Almada e Garnacho del Manchester United.

A cura di Alessio Morra

Un giovedì da dimenticare per l'Argentina e soprattutto per due calciatori che sono stati esclusi dalla nazionale. Dopo l'esclusione di Nico Gonzalez, è fuori dai convocati anche Joaquin Correa, l'attaccante dell'Inter non disputerà così i Mondiali 2022.

Probabilmente non dimenticherà mai la giornata di oggi l'attaccante nerazzurro Joaquin Correa, che ha fatto parte del gruppo della Seleccion sempre, ma è finito fuori dall'elenco di Scaloni, che non ha voluto rischiare. Correa mercoledì è sceso in campo contro gli Emirati Arabi e ha fatto pure gol, ma il giocatore ha riportato un problema al ginocchio e dopo una lunga e attenta valutazione è stato tagliato. Una beffa enorme.

Correa segue Nico Gonzalez, che non era al meglio e che già era stato messo quasi alla porta da Scaloni, che aveva detto che quattro calciatori rischiavano il posto. L'attaccante dell'Inter invece è fuori per un problema al ginocchio.

Nico Gonzalez è stato subito sostituito, ironia della sorte, da un altro Correa, Angel, calciatore dell'Atletico Madrid, che era stato escluso un po' a sorpresa da Scaloni. Non è invece stato ancora annunciato il nome del sostituito del calciatore dell'Inter Joaquin Correa.

Ora va scelto il sostituto di Correa. Difficile capire chi sarà il ventiseiesimo uomo dell'Argentina. I candidati sono tre. I tifosi dell'Argentina vorrebbe che Scaloni convocasse Alejandro Garnacho, giovane talento del Manchester United, che nell'ultimo turno di Premier League ha segnato il primo gol in campionato (nel 2-1 al Fulham).

Una chance ce l'ha pure il Cholito Giovanni Simeone, l'attaccante del Napoli è stato molto brillante con i partenopei e ha giocato anche in Champions League ma non ha mai vestito la maglia della nazionale argentina, così come Garnacho e come Thiago Almada, attaccante di 21 anni che gioca negli Stati Uniti con l'Atlanta United.