Nico Gonzalez salta i Mondiali per infortunio, l’attaccante fuori dalla lista dell’Argentina L’attaccante della Fiorentina Nico Gonzalez è stato escluso da Scaloni e non disputerà i Mondiali con l’Argentina. Gonzalez è stato sostituito da Angel Correa.

Che sfortuna! Nico Gonzalez si è infortunato in allenamento e un problema muscolare gli impedirà di giocare i Mondiali Qatar 2022 con l'Argentina. Il c.t. Scaloni al suo posto ha scelto Correa dell'Atletico Madrid.

Dopo il 5-0 agli Emirati Arabi il c.t. Scaloni aveva detto che avrebbe potuto cambiare qualche calciatore prima dell'inizio del Mondiale. Quattro erano gli indiziati, tra questi pure Dybala e l'interista Correa, che non sono al top. Un forfait è arrivato, è arrivato in attacco. Perché durante l'allenamento odierno ha riportato un infortunio muscolare Nico Gonzalez, l'attaccante della Fiorentina. Non c'è il tempo per recuperare. Il Mondiale sarà impegnativo e la sostituzione è arrivata rapidissima.

Così contestualmente la Federazione argentina ha annunciato subito anche il nome del sostituto che sarà Angel Correa, il giocatore dell'Atletico Madrid era stato escluso un po' a sorpresa, ma ora velocemente si aggregherà alla squadra in Qatar. Gonzalez allunga l'elenco di calciatori convocati che a causa di problemi fisici vede svanire il sogno sul più bello.

L'Argentina aveva già perso, proprio poche settimane fa, uno dei titolarissimi Giovanni Lo Celso, che è stato omaggiato dai compagni di squadra prima dell'amichevole con gli Emirati Arabi.

Ora torneranno a galla per Nico Gonzalez delle polemiche belle grosse che lo avevano accompagnato nelle ultime settimane. Perché l'argentino non era al meglio e nelle ultime settimane aveva ‘preferito' risparmiarsi, così avevano lasciato intendere anche Joe Barone, dirigente della Fiorentina, e il tecnico Italiano. Parole che non avevano fatto altre che aggiungere benzina sul fuoco e che avevano fatto ulteriormente arrabbiare molti tifosi viola, che non avevano gradito nemmeno un post social di Gonzalez.