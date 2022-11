Il Galles annuncia i 26 convocati per i Mondiali: per Bale scatta uno strano divieto in Qatar Rob Page ha diramato la lista dei convocati del Galles per la Coppa del Mondo 2022 e ha deciso di vietare il golf a Gareth Bale in Qatar.

A cura di Vito Lamorte

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Mondiali in Qatar 2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

I Mondiali 2022 in Qatar sono dietro l'angolo. Tra 11 giorni si giocherà la gara inaugurale tra il paese ospitante e l'Ecuador ma in questi giorni si stanno definendo gli ultimi dettagli delle rose e dei preparativi. Sono diverse le nazionali che hanno comunicato già i calciatori che prenderanno parte al torneo, mentre altri stanno ultimando le loro liste.

Del primo gruppo fa parte il Galles, che ha comunicato quali saranno gli uomini che prenderanno parte alle gare del gruppo B formato da Inghilterra, USA e Iran, e ha preso una decisione insolita nei confronti del suo calciatore più rappresentativo: Gareth Bale.

L'ex Real Madrid giocherà la sua prima Coppa del Mondo in Qatar e i vertici della federazione vogliono che sia concentrato al 100% su quello che dovrà fare la squadra: per questo motivo il selezionatore Rob Page ha deciso che "non si potrà giocare a golf, andiamo lì per lavorare".

Il CT ha anche rivelato che avevano programmato di giocare a golf un'intera giornata, ma hanno deciso di annullare questa attività: "Avevamo programmato una giornata di golf. Alle quattro fa buio. Ci sono altre cose che potremmo fare".

Le ragioni della decisione arrivano da lontano: "In passato forse i programmi erano meno fitti, ma lì non avremo abbastanza tempo. Ogni quattro giorni c'è una partita. È impossibile".

Non è una novità assoluta questa passione del golf di Gareth Bale, visto che nei giorni precedenti di EURO 2020 la Federcalcio gallese aveva preso già provvedimenti: "Sappiamo che non possono allenarsi tutto il giorno, devono anche divertirsi, ma bisogna stare attenti".

L'ex Real Madrid ha appena vinto la Major League Soccer con i Los Angeles FC ma ha riconosciuto di non essere al 100% : "Mi sento sempre meglio col passare del tempo. Ho avuto alcune battute d'arresto e qualche settimana fa ho avuto un piccolo colpo che mi ha tenuto fuori per dieci giorni. È stato difficile mentalmente affrontare questo Mondiale. Ora ci sono molti giocatori che si fanno male e lo perderanno. Ovviamente avevo in mente di di essere al 100% e ci proverò".

Questa la lista dei 26 convocati diramata da Rob Page per la Coppa del Mondo del 2022 in Qatar.

Portieri: Wayne Hennessey (Nottingham Forest), Danny Ward (Leicester City), Adam Davies (Sheffield United).

Defensori: Ben Davies (Tottenham) Ben Cabango (Swansea City), Tom Lockyer (Luton Town), Joe Rodon (Rennes, on loan from Tottenham), Chris Mepham (Bournemouth), Ethan Ampadu (Spezia, on loan from Chelsea), Chris Gunter (AFC Wimbledon), Neco Williams (Nottingham Forest), Connor Roberts (Burnley).

Centrocampisti: Sorba Thomas (Huddersfield), Joe Allen (Swansea City), Matthew Smith (MK Dons), Dylan Levitt (Dundee Utd), Harry Wilson (Fulham), Joe Morrell (Portsmouth), Jonny Williams (Swindon Town), Aaron Ramsey (Nice), Rubin Colwill (Cardiff City).

Attaccanti: Gareth Bale (Los Angeles FC), Kieffer Moore (Bournemouth), Mark Harris (Cardiff City), Brennan Johnson (Nottingham Forest), Dan James (Fulham, on loan from Leeds).