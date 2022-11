I 26 convocati del Brasile per i Mondiali 2022 in Qatar: c’è anche Dani Alves, fuori Firmino Il Brasile ha diramato la lista dei 26 giocatori convocati per i Mondiali 2022 in Qatar. Il Ct Tite ha inserito in lista anche Dani Alves mentre Firmino e Gabigol sono i grandi esclusi.

Il Brasile ha reso nota la lista ufficiale dei 26 giocatori convocati per i Mondiali 2022 in Qatar. Il Ct Tite l'aveva firmata nel pomeriggio con un video diventato subito virale sui social. L'annuncio è arrivato in questi istanti e di certo non mancano le sorprese. Tra i nomi in difesa si scorge anche quello di Dani Alves che a 39 anni giocherà il suo secondo Mondiale in carriera dopo l'infortunio nel 2018. L'ex Barcellona milita attualmente nel Pumas UNAM. In attacco ci sono tutti: da Gabriel Jesus a Neymar passando per Vinicius e Martinelli, la grande sorpresa di queste convocazioni. Tra gli "italiani" invece ci sono Danilo, Alex Sandro e Bremer della Juventus. Firmino è il grande assente al pari di Gabigol. Questi i 26 convocati da Tite:

PORTIERI: Alisson, Ederson, Weverton.

DIFENSORI: D. Alves, Danilo, A. Sandro, Alex Telles, Bremer, Militão, Marquinhos, Thiago Silva.

CENTROCAMPISTI: Casemiro, Ribeiro, B. Guimarães, Fabinho, Fred, Paquetá.

ATTACCANTI: Antony, G. Jesus, G. Martinelli, Neymar, Pedro, Raphinha, Rodrygo, Richarlison, Vinicius.

C'era grande attesa per capire quali scelte avrebbe fatto Tite che aveva in ballo diverse situazioni spigolose. Nelle ultime ore era stato però confermato che Philippe Coutinho dopo aver riportato un infortunio, non ce l'avrebbe fatta per i Mondiali finendo così definitivamente escluso. Mentre una delle più grandi incognite era sapere se lo storico Dani Alves facesse parte della lista. Il suo nome alla fine è apparso tra i difensori carioca insieme a ben tre juventini che saranno il fulcro della retroguardia verdeoro.

Gli altri dubbi erano però soprattutto in attacco, dove Tite aveva molte opzioni tra cui scegliere. Alla fine Gabigol e Roberto Firmino sono stati gli ultimi ad essere tagliati dato che il Ct gli ha preferito Pedro e Gabriel Martinelli. Tite ha infatti una batteria offensiva a dir poco invidiabile con 9 attaccantui che si contenderanno il posto: Neymar sembra inamovibile al pari di Vinicius con i vari Gabriel Jesus, Antony, Rapinha e Richarlison pronti a giocarsi, con Martinelli, Rodrygo e Pedro, una maglia da titolare.