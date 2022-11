Formazioni Mondiali Qatar 2022: come giocano le 32 squadre Le probabili formazioni delle 32 nazionali che disputeranno i Mondiali di Qatar 2022: moduli, titolari e ballottaggi per tutte le squadre qualificate.

A cura di Alessio Morra

I Mondiali 2022 in Qatar inizieranno il 20 novembre con la partita inaugurale tra Qatar ed Ecuador. I commissari tecnici delle 32 nazionali qualificate andranno a definire le liste dei calciatori convocati nei giorni precedenti all'inizio del torneo: la FIFA ha stabilito il 13 novembre come termine ultimo per la consegna degli elenchi ufficiali. Per ogni squadra, tra i 26 convocati, andranno scelti gli 11 che andranno a comporre la formazione titolare.

In base alle indicazioni giunte tra qualificazioni e ultime partite amichevoli, ecco le probabili formazioni delle nazionali che disputeranno i Mondiali 2022 in Qatar.

I titolari dell'Arabia Saudita

Il c.t. Renard sarà per la seconda volta ai Mondiali e guiderà la nazionale saudita che nel 1994 si qualificò per gli ottavi di finale. In avanti guidano l'attacco Al-Buraikan e Al-Dawsari.

Probabile formazione (4-3-3): Al-Owais; Abdulhamid, Al-Amri, Al-Bulaihi, Al-Shahrani; Kanno, Al-Faraj, Otayf; Bahebti, Al-Buraikan, Al-Dawsari. All. Renard

La formazione dell'Argentina

L'Argentina ha grande abbondanza, ma in questo momento ha diversi giocatori in dubbio a causa di problemi muscolari, tra questi anche Dybala, Lo Celso, Paredes e Di Maria. Messi e Lautaro in attacco.

Probabile formazione (4-3-3): Martinez; Molina, Romero, Otamendi, Tagliafico; De Paul, Paredes, Lo Celso; Messi, Lautaro, Di Maria. All. Scaloni

I titolari dell'Australia

Il calciatore più forte è il portiere Matt Ryan. Difesa esperta, centrocampo di buona qualità. Manca una punta di buon livello.

Probabile formazione (4-2-3-1): Ryan; Grant, Sainsbury, Degenek, King; Irvine, Mooy; Hrustic, Rogic, Leckie; MacLaren. All. Arnold

I titolari del Belgio

Terzo ai Mondiali del 2018, il Belgio si ripresenta con una squadra di alto livello in Qatar. Martinez avrà a lungo il dubbio Lukaku, I Diavoli Rossi possono contare su due dei più forti calciatori al mondo Courtois e De Bruyne.

Probabile formazione (3-4-2-1): Courtois; Denayer, Alderweireld, Vertonghen; Meunier, Witsel, Tielemans, Castagne; De Bruyne, Hazard; Lukaku. All. Martinez

I titolari del Brasile

Tite ha dato una grande quadratura alla nazionale brasiliana che ha grossomodo un undici titolare. Paquetà è in dubbio a causa di problemi alla spalla. Tra gli undici anche i difensori della Juventus Danilo e Alex Sandro.

Probabile formazione (4-2-3-1): Alisson; Danilo, Marquinhos, Thiago Silva, Alex Sandro; Fred, Casemiro, Paquetà; Raphinha, Neymar, Vinicius. All. Tite

L'undici del Camerun

Song ha un attacco importante con Choupo-Moting del Bayern, Mbeumo e Toko Ekambi. Il portiere è l'interista Onana. Il centrocampista del Napoli Anguissa cerca il posto da titolare.

Probabile formazione (4-3-3): Onana; Fai, Castelletto, N'Koulou, Nouhou; Hongla, Gouet, Anguissa; Mbeumo, Choupo-Moting, Aboubakar, Toko Ekambi. All. Song

La formazione del Canada

Il c.t. Herdman ha plasmato un gruppo di calciatori che si sta facendo valere anche in Europa. Il più noto è Alphonso Davies del Bayern Monaco, Eustaquio gioca con il Porto, David veste la maglia del Lille.

Probabile formazione (4-4-2): Borjan; Johnston, Vitoria, Miller, Adekugbe; Laryea, Hutchinson, Eustaquio, Davies; Larin, David. All. Herdman

La formazione della Corea del Sud

Il portoghese Paulo Bento ha una buona squadra che ha due giocatori di prima fascia: in difesa c'è Kim del Napoli e in attacco soprattutto Son del Tottenham, che viene definito il più forte calciatore asiatico di sempre.

Probabile formazione (4-2-3-1): Kim Seung-gyu; Kim Tae-hwan, Kim Min-jae, Kim Young-gwon, Kim Jin-su; Jung Woo-young, Hwang In-beom; Hwang Hee-chan, Lee Jae-sung, Son Heung-Min; Hwang Ui-jo. All. Paulo Bento

I titolari del Costa Rica

Terzo Mondiale per il c.t. Suarez, che li vive con la terza squadra differente. Molti giocatori sono quelli che erano presenti già nella campagna del 2014, che fu trionfale per Costa Rica che giunse fino ai quarti di finale.

Probabile formazione (4-4-2): Navas; Watson, Duarte, Calvo, Oviedo; Fuller, Borges, Tejada, Bennette; Campbell, Venegas. All. Suarez

La formazione della Croazia

Imbarazzo della scelta a metà campo per il c.t. Dalic, che può contare su Modric, Kovacic, Brozovic e Pasalic. In difesa c'è sempre il totem Lovren. Occhio a Gvardiol, difensore centrale in rampa di lancio.

Probabile formazione (4-3-3): Livakovic; Stanisic, Lovren, Gvardiol, Sosa; Modric, Brozovic, Kovacic; Vlasic, Kramaric, Perisic. All. Dalic

La formazione della Danimarca

Hjulmand guiderà in panchina la nazionale danese, che in campo avrà come faro Christian Eriksen. Il centravanti sarà Dolberg. In porta Kasper Schmeichel, che vuole essere ancora grande protagonista.

Probabile formazione (4-3-3): Schmeichel; Kristensen, Andersen, Christensen, Maehle; Delaney, Eriksen, Hojbjerg; Skov Olsen, Dolberg, Damsgaard. All. Hjulmand

I titolari dell'Ecuador

Poche indiviualità, ma una squadra molto compatta quella dell'Ecuador. Da seguire con attenzione soprattutto il difensore centrale Hincapié. Occhio pure al terzino sinistro Estupinian.

Probabile formazione (4-3-3): Dominguez; Preciado, Poroso, Hincapié, Estupinian; Franco, Gruezo, Caicedo; Plata, Valencia, Ibarra. All. Alfaro

La formazione della Francia

La Francia campione del mondo difenderà il titolo senza una serie di calciatori di alto livello che hanno dato forfait a causa di infortuni. Restano a casa Pogba e Kanté. Sono in dubbio il portiere del Milan Maignan e il centrale del Manchester United Varane.

Probabile formazione (3-4-1-2): Lloris; Koundé, Varane, L. Hernandez; Pavard, Camavinga, Tchouameni, T. Hernandez; Griezmann; Mbappé, Benzema. All. Deschamps

L'undici del Galles

Il c.t. Page, che ha preso il posto di Giggs, ha una squadra compatta, tosta, ma con pochi talenti e due giocatori molto noti: Gareth Bale e Aaron Ramsey. L'unico vero attaccante è Kiefer Moore.

Probabile formazione (3-4-2-1): Hennessey; Ampadu, Rodon, Ben Davies; Roberts, Allan, Ramsey, N. Williams; James, Bale; Moore. All. Page

I titolari della Germania

Flick ha perso Werner a poche settimane dai Mondiali, Havertz è candidato a raccogliere la sua eredità in attacco. Neuer è capitano e guida della difesa.

Probabile formazione (4-2-3-1): Neuer; Klostermann, Sulé, Rudiger, Raum; Kimmich, Gundogan; Gnabry, Muller, Sané; Havertz. All. Flick

La formazione del Giappone

Tra i convocati c'è anche l'ex Inter Nagatomo, ma anche il portiere Kawashima, al quarto Mondiale. Squadra di buon livello con due tre ex Serie A tra i titolari, ci sono anche Tomiyasu e Yoshida.

Probabile formazione (4-1-4-1): Gondo; Tomiyasu, Itakura, Yoshida, Nagatomo; Endo; Ito, Tanaka, Morita, Kubo; Minamino. All. Moriyasu

I titolari del Ghana

Inaki Williams e Thomas Partey sono i calciatori maggiormente rappresentativi della nazionale ghanese, che ha giocatori esperti ma anche tanti giovani di talento come Kudus dell'Ajax.

Probabile formazione (4-1-4-1): Ofori; Odoi, Amartey, Lamptey, Dijku; Baba; Sulemana, Kudus, Partey, Ayew; Williams. All. Otto Addo

La formazione dell'Inghilterra

Southgate rischia di non portare in Qatar diversi titolari. Sicuro Reece James, in dubbio fino all'ultimo Walker e Phillips. Imbarazzo della scelta comunque in attacco.

Probabile formazione (4-2-3-1): Pickford; Alexander-Arnold, Maguire, Stones, Shaw; Rice, Bellingham; Sancho, Foden, Sterling; Kane. All. Southgate

I titolari dell'Iran

Queiroz è tornato sulla panchina dell'Iran, che guiderà per la terza volta ai Mondiali. L'attaccante del Porto Taremi il giocatore più noto, in avanti c'è anche Azmoun. Dubbio in porta tra Beiranvand e Abedzadeh.

Probabile formazione (4-3-3): Beiranvand; Khalilzadeh, Kanani, Hosseini, Mohammadi; Noorafkan; Gholizadeh, Nourollahi, Ansarifard, Taremi; Azmoun. All. Queiroz

I titolari del Marocco

Ha cambiato allenatore nel mese di agosto il Marocco che dispone di un organico importante e ha nella sua rosa l'ex nerazzurro Hakimi, l'attaccante Ziyech, il difensore del Bayern Mazraoui e Amrabat della Fiorentina.

Probabile formazione (4-3-3): Bono; Hakimi, Dari, Saiss, Mazraoui; Ounahi, Amrabat, Belhanda; Ziyech, El Nesyri, Boufal. All. Regragui

La formazione del Messico

Squadra consolidata quella del Messico che può schierare giocatori molto esperti come il portiere Ochoa, ma anche Guardado ed Herrera. In avanti Jimenez e Lozano.

Probabile formazione (4-3-3): Ochoa; Alvarez, Montes, Moreno, Gallardo; Rodriguez, E. Alvarez ,Herrera; Alvarado, Jimenez, Lozano. All. Martino

La formazione della Olanda

Van Gaal ha velocemente rivoluzionato la nazionale olandese che in Qatar si presenta tra le favorite. L'ex tecnico dell'Ajax ha abiurato la difesa a quattro e nella difesa a tre schiererà de Ligt e van Dijk. Tra i titolari anche Dumfries dell'Inter. Il bomber Gakpo pronto a diventare titolare.

Probabile formazione (3-4-2-1): Pasveer; de Ligt, van Dijk, Aké; Dumfries, de Roon, Berghuis, Blind; Klaassen; Depay, Bergwin. All. Van Gaal

I titolari della Polonia

Un modulo a una punta per la Polonia che ha in Lewandowski il bomber. Nel 3-4-2-1 ci saranno diversi calciatori di Serie A, compresi Szczesny, Glik, Kiwior e Zielinski, e con pronti a subentrare Milik e Zalewski.

Probabile formazione (3-4-2-1): Szczesny; Bendarek, Glik, Kiwior; Cash, Linetty, Zurkowski, Grosicki; Zielinski, Szymanski; Lewandowski. All. Michniewicz

L'undici del Portogallo

Cristiano Ronaldo disputerà il quinto Mondiale, cosa capitata a pochissimi calciatori. L'attaccante del Manchester United sarà coadiuvato in attacco da giocatori di alto livello come Bruno Fernandes e André Silva. Ballotaggio in porta tra Rui Patricio e Diogo Costa. Pepe spera di esserci.

Probabile formazione (4-3-3): Rui Patricio; Cancelo, Pereira, Ruben Dias, Dalot; Joao Moutinho, Bruno Fernandes, Vitinha; Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo, Rafael Leao. All. Santos

La nazionale del Qatar

Primo storico Mondiale per il Qatar, che esordirà il 20 novembre contro l'Ecuador. I concetti della Masia del Barcellona Felix Sanchez ha cercato di trasmetterli in questi anni ai suoi calciatori, che non sono molto noti a livello internazionale.

Probabile formazione (4-4-2): Al-Sheeb; Miguel, Salman, Al-Rawi, Hassan; Al Rawi, Boudiaf, Al-Haidos, Hatem; Muntari, Ali. All. Felix Sanchez

La formazione del Senegal

I vincitori della Coppa d'Africa hanno un grande obiettivo: vogliono superare il girone, possono farlo perché hanno una squadra con giocatori di livello alto come Mané e Koulibaly, ma anche Dia, il milanista Ballo-Touré e il portiere Mendy.

Modulo (4-3-3)

Probabile formazione: Mendy; Sabaly, Cissé, Koulibaly, Ballo-Touré; Idrissa Gueye, Pape Gueye, Matar Sarr; Mané, Dia, Ismaila Sarr. All. Aliou Cissé

Le formazioni della Serbia

Ha due grandissime stelle la Serbia, calciatori che sono molto conosciuti in Serie A: Milinkovic-Savic della Lazio e Vlahovic della Juventus. In porta ballottaggio tra Rajkovic e Vanja Milinkovic-Savic.

Probabile formazione (3-4-1-2): Rajkovic; Veljkovic, Milenkovic, Pavlovic; Zivkovic, Milinkovic-Savic, Lukic, Kostic; Tadic; Mitrovic, Vlahovic. All. Stojkovic

I titolari della Spagna

Luis Enrique ha trovato la quadratura negli ultimi mesi. Saranno titolari a metà campo i giovani fenomeni Pedri e Gavi. In avanti non si tocca Alvaro Morata. Il portiere sarà Unai Simon, preferito a De Gea e Kep.a

Probabile formazione (4-3-3): Unai Simon; Azpilicueta, Laporte, Pau Torres, Jordi Alba; Pedri, Busquets, Gavi; Ferran Torres, Morata, Sarabia. All. Luis Enrique

Le formazioni degli Stati Uniti

Il c.t. Gregg Berhalter ha rinverdito la nazionale che ha una serie di giocatori di valore, come Pulisic, giovani interessanti, come Weah e Pepi, e due calciatori della Serie A McKennie e Dest. Dubbio portiere tra Steffen e Turner.

Probabile formazione (4-2-3-1): Steffen, Dest, Zimmerman, Richards, Robinson; McKennie, Adams; Reyna, Pulisic, Weah; Ferreira. All. Berhalter

La formazione della Svizzera

Ha un collaudato undici base la nazionale svizzera, che non ha grandi stelle ma che è una squadra sempre difficilissima da affrontare. Le stelle sono il portiere Sommer e l'attaccante Embolo.

Probabile formazione (4-2-3-1): Sommer; Widmer, Akanji, Elvedi, Rodriguez; Freuler, Xhaka; Shaqiri, Sow, Vargas; Embolo. All. Yakin

La squadra della Tunisia

Delle cinque squadre africane sulla carta è la più debole, ma è ormai una tradizione vedere ai Mondiali la Tunisia che farà affidamento su un gruppo che mixa esperienza e giovani talenti.

Probabile formazione (4-3-3): Ben Said; Dragher, Bronn, Talbi, Maaloul; Laidouni, Chaaleli, Skhiri; Sliti, Khaziri, Msakni. All. Khadri

Gli undici titolari dell'Uruguay

Il difensore Araujo rischia di non esserci. A sinistra si giocano il posto Olivera del Napoli e Vina della Roma. Il centrocampo è di qualità, l'attacco il punto forte con Suarez, Cavani e Darwin Nunez.

Probabile formazione (4-4-2): Muslera; Varela, Godin, Gimenez, Olivera; Valverde, Bentancur, Torreira, Vecino; Suarez, Nunez. All. Alonso