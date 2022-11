I convocati dell’Australia per i Mondiali 2022, c’è anche un calciatore di Serie A Il c.t. Arnold ha reso noti i nomi dei convocati dell’Australia per i Mondiali Qatar 2022. Nell’elenco dei 26 ci sono anche due calciatori che giocano in Serie A: Hrustic del Verona e Karacic del Brescia.

A cura di Alessio Morra

Dopo Giappone, Costa Rica, Brasile e Danimarca anche l'Australia ha ufficializzato i nomi dei 26 calciatori che disputeranno i Mondiali del Qatar. A differenza del passato non ci sono grandi stelle nella squadra dei Socceroos, che si sono qualificati elimando nel playoff di giugno il Perù dopo i calci di rigore. L'Australia nel girone affronterà la Francia, campione del mondo e testa di serie, la Tunisia e la Danimarca, che spera di essere una delle rivelazioni.

Il c.t. è Graham Arnold, 58enne, che non prescinde dalla difesa a 4, ma che davanti prova ad adattarsi in base agli avversari. Le individualità sono molto poche, il giocatore più noto è il portiere Matt Ryan, che ha giocato nell'Arsenal e nel Bruges e che quest'anno veste la maglia del Copenaghen. Sei convocati giocano in Scozia, tre nella Championship (la seconda serie inglese), due in Italia: Ajdin Hrustic del Verona, che ha disputato 5 partite in questa Serie A, e il calciatore del Brescia Fran Karacic, che sta vivendo la terza stagione con i bianco-azzurri.

I convocati dell'Australia per i Mondiali 2022

Portieri: Matt Ryan (Copenaghen), Andrew Redmayne (Sydney Fc), Danny Vukovic (Central Coast Mariners);

Difensori: Nathaniel Atkinson (Heart), Joel King (OB), Aziz Behich (Dundee), Kye Rowles (Heart), Milos Degenek (Columbus Crew) Harry Souttar (Stoke City), Thomas Deng (Albirex Nigata), Bailey Wright (Sunderland), Fran Karacic (Brescia),

Centrocampisti: Keanu Baccus (St. Mirren), Jackson Irvine (St. Pauli), Cam Devlin (Heart), Riley McGree (Middlesbrough), Ajdin Hrustic (Verona), Aaron Mooy (Celtic);

Attaccanti: Martin Boyle (Hibernian), Garang Kuol (Central Coast Mariners), Jason Cummings (Central Coast Mariners), Matthew Leckie (Melbourne City), Mitch Duke (Fagiano Okyama), Awer Mabil (Cadice), Craig Goodwin (Adelaide United), Jamie MacLaren (Melbourne City).

L'Australia giocherà i Mondiali per la quinta volta consecutiva, la sesta in assoluto. La squadra di Arnold martedì 22 novembre esordirà contro la Francia, mentre sabato 26 è in programma Australia-Tunisia. Mercoledì 30 novembre si chiuderà il Gruppo D con Australia-Danimarca.