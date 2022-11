Keylor Navas guida i 26 convocati della Costa Rica per i Mondiali in Qatar 2022 La Costa Rica ha diramato la propria lista dei 26 convocati in Qatar. Giocherà contro Spagna (23 novembre), Giappone (27 novembre) e Germania (1° dicembre) nel Girone E.

Oramai il Mondiale è alle porte e tutte le Nazionali che si sono qualificate alla fase finale in Qatar stanno ottimando le convocazioni. Tra le prime che hanno rotto gli indugi e hanno formato la propria rosa da 26 unità superando il passaggio delle pre-convocazioni c'è anche la Costa Rica. Il ct Luis Suarez ha infatti diramato la propria lista definitiva nel pomeriggio di giovedì 3 novembre.

La Costa Rica è inserita nel Girone dei Mondiali 2022 E e rappresenta il possibile classico vaso di coccio chiusa tra le aspettative ben più alte di Spagna, Germania e Giappone, che a sua volta ha diramato i propri 26 giocatori in rosa. La partita di debutto della nazionale centroamericana è in programma il 23 novembre, contro le Furie Rosse di Luis Enrique, poi il 27 contro il Giappone e infine, il 1° dicembre contro la Germania.

Tra i 26 convocati ci sono alcuni giocatori che militano in alcune squadre europee tra cui spicca senza dubbio il più rappresentativo, ovvero Keylor Navas, il portiere che è rimasto al PSG malgrado la concorrenza da parte di Donnarumma. Oltre all'estremo dei parigini, c'è anche il difensore Oviedo che milita nel Copenaghen e Duarte nel Levante. Altro a giocare in un campionato europeo è a centrocampo, con Borges che gioca nel Deportivo La Coruna insieme al portiere Sequeira (sempre in Spagna, nel Lugo) e alla coppia Salas-Wilson, che militano in Grecia.

I convocati della Costa Rica per i Mondiali in Qatar

Portieri: Navas (PSG), Alvarado (Herediano), Sequeira (Lugo)

Difensori: Calvo (San José Earthquakes), Vargas (Milionarios), Watson (Saprissa), Duarte (Levante), Chacon Fuller (FC Cincinnati), Martinez (San Carlos), Oviedo (Copenaghen), Matarrita (FC Cincinnati)

Centrocampisti: Tejeda (Herediano), Borges (Deportivo La Coruna), Salas (Municipal Grecia), Wilson (Municipal Grecia), Torres (Herediano), Lopez (Santos de Guapiles), Bennette (Herediano), Zamora (Saprissa), Hernandez (Puntarenas), Aguilera (Guanacasteca), Ruiz (Alajuelense).

Attaccanti: Campbell (Leon), Contreras (Herediano), Venegas (Alajuelense)