I convocati del Portogallo, quinto Mondiale per Cristiano Ronaldo: c’è anche Leao a Qatar 2022 Cristiano Ronaldo in Qatar disputerà il suo quinto Mondiale. Nel Portogallo convocati Leao del Milan e Rui Patricio, il portiere della Roma. Fuori Mario Rui del Napoli e Renato Sanches.

A cura di Alessio Morra

Anche il Portogallo ha reso noto l'elenco dei 26 convocati per i Mondiali 2022. Ci sono tante notizie. Ovviamente scontata la convocazione di Cristiano Ronaldo, che però disputerà il quinto Mondiale consecutivo, evento accaduto a pochissimi calciatori, solo sei compresi lui e Messi. Sono stati depennati dall'elenco i nomi di Beto, attaccante dell'Udinese, e soprattutto di Mario Rui, difensore che sta facendo molto bene con il Napoli. Tra i calciatori della Serie A sono presenti il portiere della Roma Rui Patricio e l'attaccante del Milan Leao.

Il mitico portiere messicano Carvajal è stato il primo a essere convocato per cinque Mondiali (dal '50 al '66). Poi a quota 5 è arrivato Matthaus (dall'82 al '98) e li ha eguagliati Buffon ('98, '02, '06, '10, '14). Nei Mondiali di Russia a quota 5 è salito un altro messicano Rafa Marquez. Ora Ronaldo e Messi che li raggiungeranno in Qatar.

CR7 è la stella del Portogallo che ha una squadra fortissima, al netto di qualche infortunato come Diogo Jota. Forte in ogni reparto. Tutti e tre i portieri possono essere dei titolari, in difesa ci sono alternative in ogni ruolo, così come a centrocampo, dove spiccano per qualità Bruno Fernandes e Bernardo Silva. L'ex Inter Joao Mario, decisivo in Champions con il Benfica, c'è. Solo sei gli attaccanti con Ronaldo anche Joao Felix e Leao, l'attaccante del Milan.

I convocati del Portogallo per Qatar 2022

Portieri: Diogo Costa (Porto), Rui Patricio (Roma), José Sa (Wolverhampton);

Difensori: Diogo Dalot (Manchester United), João Cancelo (Manchester City), Antonio Silva (Benfica), Danilo Pereira (PSG), Pepe (Porto), Ruben Dias (Manchester City), Nuno Mendes (PSG), Raphael Guerreiro (Dortmund);

Centrocampisti: William Carvalho (Betis), Ruben Neves (Wolverhampton), João Palhinha (Fulham), João Mario (Benfica), Matheus Nunes (Wolverhampton), Otavio (Porto), Vitinha (PSG), Bruno Fernandes (Manchester United), Bernardo Silva (Manchester City);

Attaccanti: Cristiano Ronaldo (Manchester United), João Félix (Atlético Madrid), Rafael Leão (Milan), André Silva (RB Lipsia), Gonçalo Ramos (Benfica), Ricardo Horta (Braga).

Il Portogallo sarà l'ultima delle big a esordire a Qatar 2022 perché è stato inserito nel Gruppo H, affronterà l'Uruguay, la Corea del Sud e il Ghana. La squadra di Fernando Santos ha tante ambizioni e spera di tornare tra le prime quattro, evento che non accade dal 2006.