I convocati della Francia per i Mondiali 2022: Giroud e Rabiot in Qatar, escluso Maignan Didier Deschamps ha reso noti i nomi dei convocati della Francia per i Mondiali Qatar 2022. Fuori Pogba, Kanté e Maignan. Ci sono invece Giroud, Theo Hernandez e Rabiot. Non mancano nomi a sorpresa.

A cura di Alessio Morra

In diretta TV su Tf1, durante il telegiornale della sera, Didier Deschamps ha diramato le convocazioni per i Mondiali del Qatar. La Francia, campione del mondo in carica, sarà priva di due calciatori di prima fascia, due centrocampisti che sono stati determinanti nel successo di Russia 2018 e cioè Pogba e Kanté. Deschamps ha ufficializzato i nomi di 25 calciatori, ne manca una che si può aggiungere nei prossimi giorni. Nell'elenco ci sono i milanisti Theo Hernandez e Giroud, ma manca il portiere del Milan Maignan.

Deschamps, che sente ingombrante l'ombra di Zidane, ha convocato, oltre ai 3 portieri, 9 difensori, 6 centrocampisti e 7 attaccanti. Nell'elenco c'è pure Rabiot, che quattro anni fa non era presente. Scelto pure l'ex Roma Veretout.

Mike Maignan, il portiere del Milan, è stato escluso dai convocati per Qatar 2022.

La Francia non disporrà di Pogba e Kanté ha tanti giocatori che non sono al top, compresi Benzema e Koundé, ma dispone di una rosa eccezionale, forse manca solo un centrocampista di qualità. Ma Deschamps può ancora andare fino in fondo. Peccato per il portiere del Milan Mike Maignan che sembrava poter addirittura essere il titolare e che invece resta fuori a causa della ricaduta del problema al polpaccio.

I convocati della Francia per Qatar 2022

Portieri: Lloris (Tottenham), Mandanda (Rennes), Areola (West Ham);

Difensori: Lucas Hernandez (Bayern Monaco), Theo Hernandez (Milan), Varane (Manchester United), Pavard (Bayern Monaco), Saliba (Arsenal), Upamencano (Bayern Monaco), Konaté (Liverpool), Kimpembe (PSG), Kounde (Barcellona);

Centrocampisti: Fofana (Monaco), Rabiot (Juventus), Camavinga (Real Madrid), Veretout (Olympique Marsiglia), Thcouameni (Real Madrid), Guendouzi (Olympique Marsiglia)

Attaccanti: Mbappé (PSG), Benzema (Real Madrid), Giroud (Milan), Griezmann (Atletico Madrid), Nkunku (Lipsia), Coman (Bayern Monaco), Dembelé (Barcellona).

I campioni del mondo vogliono provare a difendere il titolo, cosa che storicamente sembra quasi impossibile. Non ci è riuscito nessuno dopo il Brasile di Pelé. La Francia è inserita nel Gruppo D ed esordirà martedì 22 novembre sfidando l'Australia (calcio d'inizio alle ore 20), poi sabato 26 novembre affronterà la Danimarca (ore 17) e chiuderà il girone affrontando la Tunisia mercoledì 30 novembre (ore 16).