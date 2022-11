I 26 convocati dell’Olanda per i Mondiali: ci sono 4 calciatori di Serie A e Xavi Simons Il c.t. Van Gaal ha ufficializzato i nomi dei 26 convocati per Qatar 2022. Quattro i calciatori ‘italiani’: i difensori dell’Inter de Vrij e Dumfries e i centrocampisti dell’Atalanta Koopmeiners e de Roon.

A cura di Alessio Morra

L'Olanda vuole giocare un ruolo importante in questi Mondiali. Con Van Gaal in panchina gli oranje hanno trovato la quadratura, si sono qualificati in scioltezza e hanno raggiunto pure le Final Four di Nations League. Il tecnico olandese è all'ultimo grande appuntamento della carriera, ha già annunciato l'addio dopo Qatar 2022 e vuole cercare di chiudere in bellezza. Vincere è complicato, ma Van Gaal sa come si può arrivare fino in fondo. Tra i 26 convocati diversi calciatori della Serie A e Xavi Simons, baby talento che dopo essere sbocciato da ragazzino si sta affermando, a 19 anni, con il PSV Eindhoven.

Louis Van Gaal in un bel video social ha enunciato l'elenco dei convocati. Sono 26 gli eletti. Non c'è un portiere che si può definire titolarissimo, è fuori Cillessen. In difesa spiccano i calciatori dell'Inter Dumfries e de Vrij, oltre a van Dijk e de Ligt. A metà campo ci sono altri due ‘italiani': De Roon e Koopmeiners dell'Atalanta, con loro pure Simons del PSV Eindhoven. L'attacco è ricco di buoni giocatori, ma rispetto al passato manca il bomber vero. Tra gli esclusi ci sono Gravenberch, Botman e Danjuma, oltre a Brobbey e van de Beek.

I convocati dell'Olanda per Qatar 2022

Portieri: Bijlow (Feyenoord), Noppert (Heerenveen), Pasveer (Ajax);

Difensori: Aké (Manchester City), Blind (Ajax), De Ligt (Bayern Monaco), De Vrij (Inter), Dumfries (Inter), Frimpong (Bayer Leverkusen), Malacia (Manchester United), Timber (Ajax), Van Dijk (Liverpool);

Centrocampisti: Berghuis (Ajax), Frenkie De Jong (Barcellona), De Roon (Atalanta), Klaassen (Ajax), Koopmeiners (Atalanta), Simons (PSV Eindhoven), Taylor (Ajax);

Attaccanti: Bergwijn (Ajax), Depay (Barcellona), Gakpo (PSV Eindhoven), Luuk De Jong (PSV Eindhoven), Lang (Bruges), Malen (Borussia Dortmund), Weghorst (Besiktas).

L'Olanda è stata inserita nel Gruppo A dei Mondiali 2022. Quando è stato effettuato il sorteggio in casa oranje hanno tutto sommato festeggiato. Perché gli olandesi erano in seconda fascia, hanno evitato tante big e sono finiti nel girone dei padroni di casa del Qatar. Nel girone ci sono anche l'Ecuador e il Senegal, contro cui gli olandesi apriranno il proprio Mondiale lunedì 21 novembre.