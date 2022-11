Son ce la fa e guiderà la Corea del Sud ai Mondiali 2022: la lista dei 26 convocati per il Qatar Son Heung-Min parteciperà ai Mondiali 2022: il CT della Corea del Sud, Paulo Bento, ha ufficializzato la lita dei 26 convocati e c’è anche il nome dell’attaccante del Tottenham.

A cura di Vito Lamorte

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Mondiali in Qatar 2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Son Heung-Min ci sarà ai Mondiali 2022. Il CT della Corea del Sud, Paulo Bento, ha diramato la lista dei 26 convocati che parteciperanno alla Coppa del Mondo in Qatar e nell'elenco è presente anche la stella del Tottenham. L'attaccante aveva subito una frattura orbitale all’occhio sinistro ma vuole esserci sin dalla prima sfida contro l’Uruguay, che si giocherà il 24 novembre.

Son è già stato operato con successo e indosserà una maschera protettiva appositamente progettata per poterlo vedere in campo al Mondiale. Il calciatore aveva confermato la sua presenza già nei giorni scorsi con un messaggio sui social: "Ciao a tutti, volevo solo prendermi un momento per ringraziarvi tutti per i messaggi di supporto che ho ricevuto nell’ultima settimana. Ne ho letti così tanti e li ho davvero apprezzati. In un momento difficile hanno rappresentato un enorme incitamento e mi hanno regalato grandissima forza! Rappresentare il tuo Paese ai Mondiali è il sogno di ogni bambino che gioca a pallone: è stato anche il mio sogno, fin dall'infanzia più tenera. Non vedo l’ora di rappresentare il nostro bel Paese".

Tra i convocati del commissario tecnico portoghese c'è anche il difensore del Napoli Kim-Min Jae.

La Corea del Sud fa parte del Gruppo H con Uruguay, Ghana, che sfiderà il 28 novembre; e Portogallo, contro cui scenderà in campo il 2 dicembre.

I convocati della Corea del Sud per i Mondiali 2022

Portieri: Kim Seung-Gyu (Al Shabab), Jo Hyeon-Woo (Ulsan Hyundai), Song Bum-Keun (Jeonbuk Motors).

Difensori: Kim Min-Jae (Napoli), Kim Jin-Su (Jeonbuk Motors), Hong Chul (Daegu FC), Kim Moon-Hwan (Jeonbuk Motors), Yoon Jong-Gyu (FC Seul), Kim Young-gwon (Ulsan Hyundai), Kim Tae-Hwan (Ulsan Hyundai), Kwon Kyung-Won (Gamba Osaka), Cho Yu-Min (Daejon Citizen).

Centrocampisti: Jung Woo-Young (Al Sadd), Na Sang-ho (FC Seul), Paik Seung-ho (Jeonbuk Motors), Son Jun-ho (Shandong Taishan), Song Min-Kyu (Jeonbuk Motors), Kwon Chang-Hoon (Gimcheon Sangmu), Lee Jae-Sung (Mainz), Hwang Hee-Chan (Wolverhampton), Hwang In-Beom (Olympiacos), Jeong Woo-Yeong (Friburgo), Lee Kang-In (Maiorca).

Attaccanti: Hwang Ui-Jo (Olympiacos), Cho Gue-sung (Jeonbuk Motors), Son Heung-Min (Tottenham).