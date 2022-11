I convocati dell’Uruguay per i Mondiali 2022: 3 calciatori della Serie A e tanti “grandi vecchi” Tre calciatori della Serie A e tanti giocatori esperti tra i 26 convocati dell’Uruguay per i Mondiali. Centrocampo di qualità a Qatar 2022 per il c.t. Diego Alonso.

Il Commissario Tecnico Diego Alonso che nella fase finale delle Qualificazioni ha sostituito il Maestro Tabarez ha diramato le convocazioni ufficiali per i Mondiali. Non ci sono sorprese, presenti in lista tutti i ‘grandi vecchi' dell'Uruguay. Giocheranno Qatar 2022 anche il difensore del Napoli Olivera, quello della Roma Vina e il centrocampista della Lazio Vecino.

Per chi ama l'effetto nostalgia sarà quasi naturale simpatizzare per l'Uruguay che ormai da oltre un decennio punta su un gruppo storico di calciatori, che man mano si allarga con alcuni ragazzi di livello. Anche il c.t. Alonso ha deciso di portare con sé Diego Godin, che un anno fa andò via dal Cagliari dopo mesi passati tra panchina e campo con pessimi risultati. C'è anche Martin Caceres, ex Juve, e ovviamente non mancano il portiere Muslera, che vanta oltre 130 presenze in nazionale, sono addirittura 5 i centenari della Celeste.

Cavani con l’Uruguay disputerà i Mondiali per la quarta volta.

L'attacco è il reparto che luccica. Perché sono presenti il ‘Pistolero' Suarez, il ‘Matador' Cavani e Darwin Nunez, il centravanti del Liverpool. Il quarto è Maxi Gomez, che gioca in Turchia. Convocati Matias Vina della Roma, Mathias Olivera del Napoli e Matias Vecino della Lazio. Nell'elenco anche l'ex Juve Bentancur e Torreira, che in Serie A ha giocato con Fiorentina e Sampdoria.

Il capitano dell’Uruguay è sempre Diego Godin, ex di Inter e Cagliari.

I convocati dell'Uruguay per Qatar 2022

Portieri : Muslera (Galatasaray), Rochet (Nacional Montevideo), Sosa (Independiente);

: Muslera (Galatasaray), Rochet (Nacional Montevideo), Sosa (Independiente); Difensori : Gimenez (Atletico Madrid), Coates (Sporting Lisbona), Godin (Velez), Caceres (Los Angeles Galaxy), Araujo (Barcellona), Varela (Flamengo), Rodriguez (Nacional Montevideo), Vina (Roma), Olivera (Napoli);

: Gimenez (Atletico Madrid), Coates (Sporting Lisbona), Godin (Velez), Caceres (Los Angeles Galaxy), Araujo (Barcellona), Varela (Flamengo), Rodriguez (Nacional Montevideo), Vina (Roma), Olivera (Napoli); Centrocampisti : Torreira (Galatasaray), Ugarte (Sporting Lisbona), Vecino (Lazio), Bentancur (Tottenham), Valverde (Real Madrid), Pellistri (Manchester United), Canobbio (Athletico Paranense), Torres (Orlando City), De La Cruz (River Plate), De Arrascaeta (Flamengo);

: Torreira (Galatasaray), Ugarte (Sporting Lisbona), Vecino (Lazio), Bentancur (Tottenham), Valverde (Real Madrid), Pellistri (Manchester United), Canobbio (Athletico Paranense), Torres (Orlando City), De La Cruz (River Plate), De Arrascaeta (Flamengo); Attaccanti: Maxi Gomez (Trabzonspor), Suarez (Nacional Montevideo), Cavani (Valencia), Nunez (Liverpool).

L'Uruguay è stato inserito nel Gruppo H, che presenta come testa di serie il Portogallo, che ha ufficializzato i convocati giovedì. Nel girone ci sono anche il Ghana e la Corea del Sud.