I convocati del Belgio per i Mondiali 2022: ci sono anche Lukaku e De Ketelaere Tra i 26 convocati del Belgio per Qatar 2022 sono presenti anche i nomi di Romelu Lukaku dell’Inter e di Charles De Ketelaere del Milan, fuori Origi e Saelemaekers.

A cura di Alessio Morra

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Mondiali in Qatar 2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Il c.t. Roberto Martinez ha ufficializzato i nomi dei convocati per i Mondiali del Qatar. Sciolte tutte le riserve. Nell'elenco c'è anche Romelu Lukaku, che in quest'avvio di stagione ha giocato pochissime partite e ha avuto due importanti infortuni. Presente anche il centrocampista del Milan De Ketelaere, che non ha brillato fin qui. Convocati pure gli ex Serie A Mertens e Castagne. Fuori Origi e Saelemaekers.

Non solo per i tifosi italiani, ma il nome più importante era quello di Lukaku, che ha giocato poco in avvio di stagione e che è tecnicamente indisponibile al momento. Ma il Belgio conta di recuperarlo per la prima partita del girone, che si disputerà comunque tra due settimane. Tra i 26 pure De Ketelaere, tutt'altro che ammaliante in questa sua prima parte di avventura con il Milan.

Il Belgio ormai da anni è una delle squadre più forte, ma è sempre mancato il colpo grosso ai Diavoli Rossi che in squadra hanno due dei calciatori più forti al mondo e cioè il portiere del Real Madrid Courtois e Kevin De Bruyne del Manchester City. Martinez non ha rinunciato a nessuno dei senatori, fanno parte della squadra che volerà in Qatar i calciatori che hanno fatto parte della squadra nell'ultimo decennio e cioè Mertens, ex Napoli, Eden Hazard e Witsel, oltre al difensore Alderweireld.

Leggi anche Tutti i calciatori della Serie A convocati per i Mondiali 2022 in Qatar

I convocati del Belgio per Qatar 2022

Portieri : Casteels (Wolfsburg), Courtois (Real Madrid), Mignolet (Bruges);

: Casteels (Wolfsburg), Courtois (Real Madrid), Mignolet (Bruges); Difensori : Alderweireld (Anversa), Debast (Anderlecht), Faes (Leicester), Theate (Rennes), Vertonghen (Anderlecht), Castagne (Leicester), Meunier (Borussia Dortmund);

: Alderweireld (Anversa), Debast (Anderlecht), Faes (Leicester), Theate (Rennes), Vertonghen (Anderlecht), Castagne (Leicester), Meunier (Borussia Dortmund); Centrocampisti : Carrasco (Atletico Madrid), Thorgan Hazard (Borussia Dortmund), De Bruyne (Manchester City), Dendoncker (Aston Villa), Onana (Everton), Tielemans (Leicester), Vanaken (Bruges), Witsel (Atletico Madrid), De Ketelaere (Milan), Doku (Rennes), Eden Hazard (Real Madrid);

: Carrasco (Atletico Madrid), Thorgan Hazard (Borussia Dortmund), De Bruyne (Manchester City), Dendoncker (Aston Villa), Onana (Everton), Tielemans (Leicester), Vanaken (Bruges), Witsel (Atletico Madrid), De Ketelaere (Milan), Doku (Rennes), Eden Hazard (Real Madrid); Attaccanti: Mertens (Galatasaray), Trossard (Brighton Hove & Albion), Batshuayi (Fenerbahce), Openda (Lens), Lukaku (Inter).

Il Belgio è stato inserito in un girone che si prevede frizzante. Perché intanto c'è una sfida intrigante con la Croazia, finalista quattro anni fa, e poi i belgi affronteranno il Marocco di Hakimi e il Canada di Alphonso Davies.