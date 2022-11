Tutti i calciatori della Serie A convocati per i Mondiali 2022 in Qatar Ai Mondiali in Qatar ci saranno anche tantissimi giocatori in rappresentanza della nostra Serie A, convocati dalle rispettive Nazionali.

A cura di Alessio Pediglieri

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Mondiali in Qatar 2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

I Mondiali in Qatar non vedranno ovviamente tra le Nazionali protagoniste quella italiana esclusa dopo lo spareggio perso malamente a Palermo contro la Macedonia del Nord ma un po' di "Italia" ci sarà comunque all'interno della kermesse iridata e sarà rappresentata dai giocatori che militano nei nostri club di Serie A e che sono stati convocati dalle rispettive Nazionali. Il fischio di inizio dei Mondiali è fissato per il 20 novembre e la finale si giocherà il prossimo 18 dicembre in una ambientazione e in un periodo dell'anno che costituiscono una novità assoluta, lasciando grande interesse su come si svolgerà la manifestazione e sull'esito della stessa.

I Mondiali in inverno hanno condizionato calendari, preparazione e soprattutto i calciatori stessi. Il timore di infortunarsi e di non poter venire convocati dai rispettivi ct è stata altissima soprattutto nelle settimane precedenti all'inizio di Qatar 2022. Ma per molti si è stappata la classica bottiglia di spumante per festeggiare e tra le 32 Nazionali qualificate per la fase finale ci sono diversi giocatori del nostro massimo campionato.

Mondiali Qatar 2022, i calciatori di Serie A convocati: l'elenco

Ecco tutti i giocatori convocati per i Mondiali in Qatar e che giocano in Serie A:

Leggi anche I convocati del Belgio per i Mondiali 2022: ci sono anche Lukaku e De Ketelaere

ATALANTA: Pasalic (Croazia); Maehle (Danimarca);

BOLOGNA: Aebischer (Svizzera)

CREMONESE:

EMPOLI:

FIORENTINA:

INTER: Brozovic (Croazia); Onana (Camerun); Lukaku (Belgio)

JUVENTUS: Danilo, Alex Sandro, Bremer (Brasile); McKennie (USA); Rabiot (Francia);

LAZIO:

LECCE:

MILAN: Kjaer (Danimarca); Dest (USA); Theo Hernandez e Giroud (Francia); De Ketelaere (Belgio)

MONZA:

NAPOLI: Anguissa (Camerun);

ROMA:

SALERNITANA:

SAMPDORIA:

SASSUOLO: Erlic (Croazia);

SPEZIA: Ampadu (Galles);

TORINO: Vlasic (Croazia); Rodriguez (Svizzera);

UDINESE: Ebosse (Camerun);

VERONA: Hrustic (Australia); Hongla (Camerun)

Le squadre di Serie A con più giocatori ai Mondiali

Ovviamente la lista definitiva di tutti i calciatori di Serie A che parteciperanno ai Mondiali in Qatar diventerà completa solo dopo tutte le convocazioni effettuale dai ct delle 32 Nazionali presenti. Ma è abbastanza intuitivo che il club che si contenderà il numero più alto di convocati sarà uno tra Juventus, Milan e Inter che potrebbero arrivare anche in doppia cifra.