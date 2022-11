I convocati del Napoli ai Mondiali sono un assist per Spalletti: solo 5 andranno in Qatar Solo cinque calciatori del Napoli sono stati convocati per i Mondiali 2022 in Qatar: un ottimo assist per Spalletti, che potrà preparare al meglio la seconda parte di stagione. Gli azzurri nella sosta andranno in ritiro in Turchia.

A cura di Vito Lamorte

Il Napoli sta disputando una stagione straordinaria: viaggia a vele spiegate in testa alla classifica di Serie A e ha raggiunto gli ottavi di finale di Champions League con prestazioni assolutamente convincenti in uno dei gironi meno scontati di tutta la competizione. In questa prima parte di stagione la squadra di Luciano Spalletti, nonostante abbia cambiato molto in estate, ha mostrato il miglior calcio del nostro torneo e per molti anche a livello europeo e ha ricevuto attestati di stima da parte di tantissimi osservatori internazionali.

Lo stop della stagione 2022-2023 per i Mondiali 2022 ha scombussolato i piani di tutti, nonostante il cambiamento di calendario era assolutamente noto a tutti fin da quando sono è stata assegnata la Coppa del Mondo al Qatar: per quanto riguarda il Napoli, da alcuni questa lunga sosta è vista in maniera positiva perché permetterà alla squadra azzurra rifiatare dopo l'avvio travolgente mentre altri pensano che fermare la corsa in questo momento non aiuterà i calciatori azzurri e permetterà alle avversarie di farsi trovare pronte per la seconda parte di stagione.

C'è un'altra situazione che, però, non va sottovalutata: il Napoli è una delle big italiana che manderà meno giocatori in Qatar e questo potrebbe essere un'altra carta che Spalletti può giocare a suo vantaggio, visto che potrà continuare a lavorare con quasi tutta la squadra per buona parte del periodo della Coppa del Mondo.

I giocatori del Napoli che andranno ai Mondiali 2022

Saranno cinque i calciatori del Napoli impegnati con le loro nazionali per la Coppa del Mondo 2022 in Qatar: si tratta di Frank Zambo Anguissa con il Camerun, Kim Min-jae con la Corea del Sud, Hirving Lozano con il Messico, Mathías Olivera con l'Uruguay e Piotr Zielinski con la Polonia.

I calciatori azzurri, inoltre, fanno parte anche di nazionali che a meno di sorprese clamorose arriveranno in fondo e questo per il club partenopeo è un'altra notizia positiva: in questo modo Spalletti dovrebbe avere il gruppo di nuovo al completo già dalla metà di dicembre e potrà preparare al meglio la seconda parte di campionato.

Delle altre big italiane solo la Lazio e la Roma ne hanno di meno: la Juventus manderà 11 giocatori ai Mondiali, 8 il Milan, 7 l’Inter, 5 l’Atalanta, 4 la Roma e 2 la Lazio.

Il Napoli prepara il ritiro in Turchia durante i Mondiali in Qatar

Il Napoli durante i Mondiali 2022 andrà in ritiro in Turchia e si allenerà ad Antalya, città della ‘Costa turchese' e nota per essere la "capitale del turismo turco", dove sarà ospite del Regnum Carya Hotel. Gli azzurri dovrebbero partire il 28 novembre e oltre al ‘richiamo di preparazione' disputeranno tre amichevoli contro altre squadre che saranno lì per allenarsi nella sosta proprio come i partenopei. Il rientro in Italia è fissato per il 13 dicembre e sono previste altre tre gare amichevoli fino al 23 dicembre.