Vlahovic e tanta Serie A per la Serbia ai Mondiali 2022: la lista dei 26 convocati per il Qatar La lista dei 26 convocati della Serbia per i Mondiali 2022 in Qatar: c'è tanta Serie A nell'elenco del CT Dragan Stojković.

A cura di Vito Lamorte

La Serbia ha diramato la lista ufficiale dei convocati per i Mondiali 2022 che si giocheranno in Qatar dal prossimo 20 novembre. La selezione serba fa parte del Gruppo G con Brasile, Svizzera e Camerun: l'esordio sarà a Lusail City il 24 novembre proprio contro la Seleçao e poi ci saranno le sfide contro il Camerun, il 28 novembre ad Al Wakrah; e la Svizzera, il 2 dicembre a Ras Bu Abboud).

Ci sono 11 i giocatori provenienti dalla Serie A scelto dal ct Dragan Stojković: i fratelli Milinkovic-Savic. Vanja e Sergej; Nikola Milenković, Saša Lukić, Filip Kostić, Ivan Ilić, Darko Lazović, Dušan Vlahović, Luka Jović, Filip Đuričić e Nemanja Radonjić.

Uno dei calciatori più attesi della selezione è Vlahovic, che è presente in lista nonostante la pubalgia che non gli ha permesso di scendere in campo nell'ultimo periodo con la Juventus.

Una squadra solida che, però, ha tanta qualità dal centrocampo in su: il girone non è dei più semplici ma la selezione di Stojković può ritagliarsi uno spazio da outsider se dovesse superare il primo turno.

I convocati della Serbia per i Mondiali 2022

Portieri: Predrag Rajković (Maiorca), Vanja Milinković Savić (Torino), Marko Dmitrović (Siviglia).

Difensori: Nikola Milenković (Fiorentina), Strahinja Pavlović (Salisburgo), Miloš Veljković (Werder Brema), Stefan Mitrović (Getafe), Filip Mladenović (Legia Varsavia), Srđan Babić (Almería), Strahinja Eraković (Stella Rossa).

Centrocampisti: Saša Lukić (Torino), Uroš Račić (Braga), Nemanja Maksimović (Getafe), Nemanja Gudelj (Siviglia), Filip Kostić (Juventus), Sergej Milinković Savić (Lazio), Andrija Živković (PAOK Salonicco), Marko Grujić (Porto), Ivan Ilić (Verona), Darko Lazović (Verona).

Attaccanti: Aleksandar Mitrović (Fulham), Dušan Vlahović (Juventus), Luka Jović (Fiorentina), Dušan Tadić (Ajax), Filip Đuričić (Sampdoria), Nemanja Radonjić (Torino).