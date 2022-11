Sadio Mané è tra i convocati del Senegal per i Mondiali, volerà in Qatar da infortunato C’è anche il nome di Sadio Mané nell’elenco dei convocati del Senegal per i Mondiali 2022. L’attaccante del Bayern è infortunato, ma è stato inserito lo stesso nell’elenco del Senegal, che comprende anche Koulibaly e due calciatori di Serie A.

A cura di Alessio Morra

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Mondiali in Qatar 2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Anche il Senegal ha ufficializzato la lista dei convocati per i Mondiali 2022. Nell'elenco c'è anche Sadio Mané, che potrebbe non giocare nemmeno un minuto a causa di un infortunio, occorsogli pochi giorni fa mentre giocava con il Bayern. Il Senegal non poteva rinunciare a Mané e lo porta in Qatar a scatola chiusa, sperando in un recupero miracoloso. Presenti in lista anche Koulibaly e Mendy, ma anche due calciatori della Serie A.

Alla fine il nome di Sadio Mané è presente nella lista del Senegal, non poteva essere altrimenti, ed è giusto così. Certo Aliou Cissé, che ha rinnovato fino al 2024, sa benissimo che potrebbe disputare un intero Mondiale senza di lui, senza la sua stella che ha riportato un infortunio alla tibia giocando in campionato con il Bayern Monaco. Le notizie che si erano susseguite sono state le più disparate. Il tecnico Nagelsmann aveva rassicurato, il giorno seguente l'infortunio pareva grave e l'esclusione certa. Poi un comunicato del Bayern ha fatto chiarezza. Lo stop dovrebbe essere di un mese, che comunque è tanto considerato che Mané potrebbe perdere tutta la prima parte dei Mondiali.

Il Senegal cercherà in ogni modo di recuperarlo, si è parlato anche dell'ausilio dei marabutti. Ma intanto c'è una squadra di livello che proverà a superare almeno il girone. Convocati sono anche Koulibaly e Mendy del Chelsea, Dià della Salernitana e Ballo-Touré del Milan.

I convocati del Senegal per i Mondiali 2022

Portieri: E. Mendy (Chelsea), Alfred Gomis (Rennes), S. Dieng (QPR);

E. Mendy (Chelsea), Alfred Gomis (Rennes), S. Dieng (QPR); Difensori Koulibaly (Chelsea), Sabaly (Betis), Pape Abou Cisse (Olympiacos), Diallo (Lipsia), Formose Mendy (Amiens), Jakobs (Monaco), Ballo – Toure (Milan);

Koulibaly (Chelsea), Sabaly (Betis), Pape Abou Cisse (Olympiacos), Diallo (Lipsia), Formose Mendy (Amiens), Jakobs (Monaco), Ballo – Toure (Milan); Centrocampisti: Kouyaté (Nottingham Forest), Pape Matar Sarr (Tottenham), Pape Gueye (Marsiglia), Nampalys Mendy (Leicester), Idrissa Gueye (Everton), Name (Pafos), Ndiaye (Reading), Diatta (Monaco), Pathe Ciss (Rayo Vallecano);

Kouyaté (Nottingham Forest), Pape Matar Sarr (Tottenham), Pape Gueye (Marsiglia), Nampalys Mendy (Leicester), Idrissa Gueye (Everton), Name (Pafos), Ndiaye (Reading), Diatta (Monaco), Pathe Ciss (Rayo Vallecano); Attaccanti: Mane (Bayern Monaco), Ismaila Sarr (Watford), Bamba Dieng (Marsiglia), Dia (Salernitana), Diedhiou (Alanyaspor), Ndiaye (Sheffield United), Nicolas Jackson (Villarreal).

Il Senegal è inserito nel Gruppo A quello del Qatar, la nazionale che organizza i Mondiali e che aprirà la manifestazione giocando domenica 20 novembre contro l'Ecuador. I campioni d'Africa affronteranno invece l'Olanda il giorno dopo e cioè lunedì 21 novembre. Quella partita potrebbe essere già determinante per il primato del girone.