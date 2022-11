Senegal gelato da Mané, infortunio col Bayern: “Salterà i Mondiali, è più grave del previsto” Sadio Mané si è infortunato nella serata di ieri durante la sfida tra Bayern Monaco e Werder Brema. L’attaccante del Senegal non dovrebbe partecipare ai Mondiali a pochi giorni dall’inizio.

A cura di Fabrizio Rinelli

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Mondiali in Qatar 2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

I Mondiali perdono uno dei grandi protagonisti prima ancora di iniziare. Sadio Mané si era infortunato ieri dopo la vittoria schiacciante del Bayern Monaco per 6-1 contro il Werder Brema. L'ex attaccante del Liverpool aveva chiesto il cambio venti minuti dopo l'inizio della partita. La stella del Bayern è stato sostituito dopo aver accusato un fastidio al ginocchio destro. Il giocatore è uscito con una faccia preoccupata dal rettangolo verde dirigendosi subito negli spogliatoi.

Secondo L'Equipe e AS, oggi sono stati effettuati nuovi test e l'entità dell'infortunio "è più grave del previsto e Mané non potrà partecipare ai Mondiali". Il quotidiano spagnolo rivela inoltre che il Bayern rilascerà una dichiarazione durante la giornata confermando il forfait del proprio giocatore dalla rassegna iridata. Senegal letteralmente gelato da una notizia che fa crollare le ambizioni della Nazionale Campione d'Africa capitanata proprio da Mané e dai vari Koulibaly e Mendy che cullavano il sogno di arrivare in fondo a questi Mondiali.

Il momento in cui Mané esce per infortunio.

Un colpo durissimo per il Ct del Senegal che entro venerdì dovrà trovare un sostituto in vista di una fase a gironi che vede la selezione africana di fronte ad Ecuador, Olanda, Qatar. Dopo la partita, l'allenatore del Bayern Julian Nagelsmann era subito preoccupato: "Ha ricevuto un colpo e sottoporsi subito ad esami specifici per capire cosa c'è. Spero non ci sia nulla, ma non lo so di preciso", ha detto il tecnico dei bavaresi a Sky. Mane ha indicato la sua gamba quando è stato sostituito e ha parlato brevemente con il medico della squadra tedesca. Secondo il primo rapporto, Mané ha subito un infortunio al tendine e sarà fuori per "diverse settimane".

Una tempistica che non permetterebbe al giocatore di recuperare al meglio e poi giocare in una competizione così difficile e dura come i Mondiali. E pensare che subito dopo la partita il Bayern aveva provato a rassicurare tutti sulla condizione dell'attaccante senegalese. "Sadio è stato colpito alla gamba, ma non è niente di grave – aveva detto il vice del Bayern – La sua partecipazione ai Mondiali non è in discussione". Oggi la doccia fredda per i bavaresi e per lo stesso Senegal che dovrà fare inevitabilmente a meno della sua stella che avrebbe voluto condurre la sua Nazionale sul tetto del mondo dopo il successo in Coppa d'Africa.