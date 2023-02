Sanremo 2023, la scaletta della seconda serata: l’ordine di uscita dei cantanti e la conferenza stampa in diretta

Stefano De Martino, nel corso della diretta Instagram con Fanpage.it, ha risposto alle domande dei fan, i quali gli hanno chiesto se sogna un giorno di condurre il Festival di Sanremo. Ecco cosa ha risposto:

Il Festival di Sanremo è il sogno di ogni conduttore, sarei ipocrita a dire di no. Però, penso che il Festival di Sanremo sia anche un'occasione che prima o poi capita nella vita, ma è un'occasione che capita soprattutto a chi ha qualche capello in bianco in più. Io di capelli bianchi ne ho molto pochi, allora penso che ci voglia tempo. Mi servirebbe un team di supporto, io mi sento ancora un esordiente e non è falsa modestia. Il mio passo è da maratoneta. Fare Sanremo sarebbe un boost troppo grande. Come nel tennis, dove c'è una classifica mondiale, io non mi sento al 140esimo posto ma nemmeno tra i primi 10. L'importante è sapere dove si sta. Guardare Sanremo per me è come un aspirante allenatore che guarda i mondiali di calcio, è questo l'esempio. Faccio il mio Fantasanremo nella testa ed è divertentissimo perché, poi, dal divano siamo tutti bravissimi.