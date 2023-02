Chi è Galezzo Bignami, il viceministro “vestito da Hitler” citato da Fedez a Sanremo Il freestyle di Fedez a Sanremo cita, tra gli altri, il caso dio Galeazzo Bignami, viceministro alle infrastrutture nominato da Salvini a ottobre, noto per la foto del 2005 in cui indossa una camicia nera e una fascia delle SS.

A cura di Andrea Parrella

"Se va a Sanremo Rosa Chemical scoppia la lite, forse è meglio il viceministro vestito da Hitler". C'è un verso del freestyle cantato da Fedez a Sanremo che emerge sugli altri ed ha a che fare con Galeazzo Bignami, viceministro alle Infrastrutture del governo Meloni, e quell'immagine scattata nel 2005 in cui Bignami indossa una camicia nera e la fascia delle SS al braccio che Fedez ha strappato sul palco. Una foto che il diretto interessato in passato ha definito come una goliardata fatta durante un addio al celibato.

Le giustificazioni del viceministro Bignami per la foto del 2005

Il deputato di Fratelli d'Italia, nominato viceministro lo scorso ottobre, aveva parlato di quell'immagine condannando fermamente "qualsiasi forma di totalitarismo, per qualsiasi espressione liberticida e antidemocratica, ancor più riferita al male assoluto quale fu il nazismo così come qualsiasi movimento ad esso accostabile, è totale e incondizionata. E trovo assurda la riproposizione ciclica – a distanza di quasi venti anni – di una foto scattata in un contesto privato e per la quale mi sono già scusato più volte per essermi prestato ad essere raffigurato in quel modo che non mi appartiene".

Di Bignami si era inoltre parlato anche alla fine di gennaio 2023, quando ha fatto discutere la sua partecipazione ad una "pizzata" organizzata dai circoli di Loiano e Monghidoro nella Giornata della Memoria, lo scorso 27 gennaio.

Le parole cantate da Fedez sono destinate certamente a far discutere, sia per l'attacco diretto a Bignami, ma anche per l'intreccio con la questione sollevata da queello stesso perimetro politico da cui era originata la polemica contro Rosa Chemical alla vigilia di Sanremo 2023, citata dallo stesso Fedez all'inizio del verso. Paole per le quali il rapper, alla fine del suo intervenuto, ci ha tenuto a prendersi tutte le responsabilità, sottolineando di non aver messo al corrente la Rai rispetto ai contenuti.

Chi è Galeazzo Bignami

Ma chi è Galeazzo Bignami, il deputato citato da Fedez? Bolognese, classe 1975, militante fin da giovanissimo in politica, è stato consigliere comunale e regionale, per essere poi eletto in Parlamento con Forza Italia e, successivamente, con il partito di Giorgia Meloni. Nel 2021 il suo nome era tornato ad animare le pagine dei giornali quando il Partito democratico aveva revocato l'invito a lui alla festa dell'Unità a Bologna in seguito alle proteste dell'Anpi per la sua partecipazione. Qualche anno prima, invece, aveva creato molte polemiche l'iniziativa portata avanti con il collega di Fratelli d'Italia Marco Lisei nel quartiere della Bolognina, quando Bignami, in diretta su Facebook, aveva fatto il giro dei citofoni delle case popolari per mostrare quanti inquilini fossero stranieri.