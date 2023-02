Chi è Angelo Duro, il comico ospite a Sanremo 2023: da Le Iene ai sold out nei teatri Il comico palermitano che sarà ospite a Sanremo 2023 ha iniziato la sua carriera in televisione lavorando a Le Iene. Nel frattempo è arrivato anche al cinema e riempie i teatri di tutta Italia.

A cura di Andrea Parrella

Angelo Duro è uno degli ospiti del Festival di Sanremo 2023, dove si esibirà nel corso della seconda serata del mercoledì. Il comico siciliano si è fatto conoscere negli anni dal pubblico televisivo soprattutto grazie a Le Iene, di cui è stato inviato per diverse stagioni, scelto dall'autore Davide Parenti che lo aveva conosciuto assistendo a una sua esibizione. Oltre a essere inviato è protagonista degli spazi Nuccio Vip e Il cantante senza pubblico.

Nel 2016 esordisce al cinema, prendendo parte al film "Tiramisù", diretto da Fabio De Luigi. Le esperienze sul grande e piccolo schermo non interrompono il suo percorso a teatro. Nel 2017, con il suo spettacolo Perché mi stai guardando?, registra sold out nei teatri di tutta Italia, tra i quali il Manzoni di Milano, il Brancaccio di Roma, il Colosseo di Torino, il Bellini di Napoli e il Biondo di Palermo. Un anno dopo, il suo spettacolo teatrale ‘Perché mi stai guardando?‘ ha registrato sold out in diverse città d’Italia. Poi nel nel 2018 Angelo Duro pubblica il suo primo romanzo, intitolato ‘Il piano B‘, edito da Mondadori. Un successo, il suo, costruito soprattutto su un utilizzo sapiente e anticonvenzionale dei social, dove prende forma la sua community. La caratteristica che contraddistingue il suo approccio comico c'è una scorrettezza di fondo, attraverso cui approccia i luoghi comuni e li ribalta dal suo punto di vista.

La vita privata di Angelo Duro

Palermitano di nascita, classe 1982, Angelo Duro bilancia la sua esposizione mediatica con una grande riservatezza sul suo privato. Si conosce molto poco di lui sul piano personale e il comico si mostra molto parsimonioso nel dare informazioni anche sotto il profilo sentimentale. Si sa infatti che ha una fidanzata, che mostra sui social coprendo il suo volto per non svelare la sua identità pubblicamente. Lo fa coprendole il volto con una mela in tutte le foto pubblicate in sua compagnia.

Il tour teatrale di Angelo Duro dopo Sanremo 2023

Nel 2018, Angelo Duro ha pubblica il suo primo romanzo, intitolato ‘Il piano B‘, edito da Mondadori. Il suo nuovo tour nei teatri italiani si chiama ‘Sono cambiato‘, e partirà dopo Sanremo con oltre 20 date che gli permetteranno di esibirsi nei principali teatri italiani, da Milano a Roma, passando per Napoli e arrivando all'estero, con due date a Dublino e Amsterdam.