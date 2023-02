I vestiti della seconda serata di Sanremo 2023: pagelle e voti ai look di cantanti, conduttori e ospiti La seconda serata di Sanremo 2023 vede il grande ritorno al Festival di Giorgia e Paola e Chiara, regina di stile è Francesca Fagnani, con i suoi abiti couture dalla maxi scollatura. Diamo i voti ai look di conduttori, cantanti in gara e ospiti con le pagelle di stile della seconda serata.

A cura di Marco Casola

Francesca Fagnani e Amadeus

Mentre ancora si parla di Blanco che, con indosso un bustino, ha distrutto il palco e mentre sui social continuano a girare le foto dell'abito nudo di Dior scelto per la prima puntata da Chiara Ferragni, prende il via la seconda serata di Sanremo 2023. Sul palco i conduttori Amadeus, Gianni Morandi e Francesca Fagnani, tra i cantanti in gara Giorgia, Tananai, LDA, Levante e Madame. La seconda serata di Sanremo è anche quella sul cui palco va in scena il tanto atteso ritorno sulle scene di Paola e Chiara e degli Articolo 31.

Per la puntata numero due di Sanremo Francesca Fagnani affida il suo stile ad Armani, indossando abiti della linea Privé. Lo stesso stilista veste Morandi e cantanti in gara come Kekko dei Modà e Will. Molto atteso il look firmato Moschino di Rosa Chemical e lo stile griffato Dior scelto da Giorgia. Levante indossa abiti disegnati per lei dallo stilista di Etro Marco De Vincenzo, mentre Paola e Chiara salgono sul palco con look di Dolce&Gabbana.

Amadeus in Gai Mattiolo

In nero, indossando un elegante tuxedo con disegni floreali realizzati con cristalli tono su tono, così Amadeus è apparso sul palco dell'Ariston della seconda serata di Sanremo 2023. Taglio perfetto dell'abito elegante, peccato per quei fiori di cristalli.

Voto 6–

Amadeus in Gai Mattiolo

Gianni Morandi in Giorgio Armani

Anche Gianni Morandi quest'anno non riesce a resistere alla pioggia di glitter e cristalli: per la seconda serata sceglie uno smoking dai rever a lancia con papillon luccicante, che riprende gli inseriti lucenti della giacca. Il secondo look e con giacca in velluto, tutto firmato Giorgio Armani. Elegante con un tocco glam.

Voto 7

Gianni Morandi in Giorgio Armani

Will in Emporio Armani

Il giovane cantante a Sanremo 2023 gareggia col brano "Stupido" e lo fa indossando un total look bianco di Emporio Armani, con pantaloni over, canotta traforata e giacca in coordinato. L'outfit è candido, forse troppo candido, dato che con le luci sono ben visibili le… mutande. Nonostante ciò il look è azzeccato. Fresco e giovane.

Voto 6 e 1/2

Kekko dei Modà in Emporio Armani

Il cantante dei Modà per il palco dell'Ariston sceglie un completo scuro senza giacca ma con un gilet dai rombi luccicanti, abbinato a camicia e pantaloni black, completano il look stringate in vernice. Non amiamo le camice nere e neanche i gilet luccicanti.

Voto 4

Kekko dei Modà in Emporio Armani

Francesca Fagnani in Giorgio Armani Privé

Splendida nel suo abito couture con ampia gonna in tulle, maniche lunghe, dettagli nude e profonda scollatura. A impreziosire il vestito d'Alta Moda, firmato Giorgio Amrani, una cascata di cristalli cuciti sul tulle trasparente. Completano il look capelli con morbide onde e gioielli con diamanti di Pasquale Bruni.

Voto 7 e 1/2

Francesca Fagnani in Giorgio Armani Privé

Per la seconda apparizione sul palco Francesca Fagnani sceglie un outfit nero, ancora firmato Giorgio Armani Privé, e dice addio agli abiti con scollatura e gonna ampia. L'outfit con pantaloni slim è completato con top ricoperto di applicazioni lucenti tono su tono e pump in satin, con broche di cristalli, firmate Roger Vivier.

Voto 8

Francesca Fagnani in Giorgio Armani Privé

Sethu in Annakiki

Per il debutto all'Ariston, Sethu presenta il singolo "Cause Perse" con indosso un total look Annakiki della collezione SS23 e scarpe Jordanluca. Si tratta di un completo oversize con giacca tagliata dai decori metallici, indossata senza nulla sotto. Ci convince poco il pantalone appuntito. Il cantante però ha personalità.

Voto 6 e 1/2

Sethu in Annakiki

Articolo 31 in Iceberg

A Sanremo 2023 va in scena la reunion degli Articolo 31. Il duo presenta il brano "Un bel viaggio" vestendo due look total white coordinati e creati appositamente per l'occasione dal Direttore Creativo di Iceberg, James Long. Fit oversize, giacche doppiopetto dai rever a lancia in satin e cravatte con dettaglio sparkling, i look del duo convincono. Ci piacciono.

Voto 7 e 1/2

Gli Articolo 31 in Iceberg

Lazza in Missoni

Lazza a Sanremo 2023 arriva con il brano "Cenere". Il cantante per l'Ariston sceglie un look sparkling in cui le linee moderne e baggy si mescolano con il tessuto luccicante. Convince l'outfit, curato dallo stylist Simone Furlan, con giacca e pantaloni coordinati, firmati Missoni, su cui spicca una delle classiche fantasie a zig zag della Maison realizzata con cristalli neri. Cool e luccicante.

Voto 8

Lazza in Missoni

Giorgia in Dior

Giorgia torna a Sanremo dopo 22 anni con il brano "Parole dette male" e illumina il palco dell'Ariston con una tutina con short ricoperta da rombi di cristalli in blu elettrico, abbinata a stivali stringati. Meravigliosa.

Voto 8 e 1/2

Giorgia in Dior

Colapesce Dimartino in Paul Smith

Dopo il sucesso di "Musica leggerissima" Colapesce Dimartino tornano a Sanremo 2023 con il singolo "Splash" indossando due completi dalle linee pulite e dalla silhouette asciutta firmati Paul Smith e abbinati a scarpe Scarosso e gioielli Damiani. Impeccabili.

Voto 7