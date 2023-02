Sanremo 2023, le pagelle della seconda serata: i Moda da 6 cantando la depressione Siamo arrivati alla seconda puntata del Festival di Sanremo ed ecco le pagelle degli ultimi 14 Big in gara.

A cura di Francesco Raiola

Dopo i numeri impressionanti della prima serata, è il momento di ascoltare i secondi 14 artisti che completano il programma di questo 73° Festival di Sanremo. Questa sera al fianco di Amadeus, conduttore e direttore artistico di questa edizione e a Gianni Morandi ci sarà Francesca Fagnani come co-conduttrice. Questa sera è ancora la sala stampa a votare le canzoni in gara, così come avvenuto nella prima serata. Qui, se volete, potete trovare le nostre pagelle della prima serata, mentre sotto, pian piano, vi sveleremo quelle di questa seconda puntata del martedì

Will – Stupido 5.5

Will è quota bravo ragazzo, pulito, nell'aspetto e nella canzone, che scorre senza mai lasciare un vero e proprio graffio. Sembra quasi pensato per una challange in cui spieghiamo perché ci sentiamo stupidi, appunto.

Modà – Lasciami 6

I Modà tornano come li avevamo lasciato, nel loro pop rock chitarroso, questa volta con un testo che sembra d'amore ma ha a che fare con la depressione. Bene parlare di un tema come questo su un palco così importante, Kekko non è l'ultimo arrivato e sa come stare sul palco, la interpreta come ci aspettavamo, ma se i Modà non sono la vostra tazza di tè, non cambierete idea.

Sethu – Cause perse 5.5

Sethu è parte del gruppo di giovanissimi, porta un pezzo rock ben fatto che però probabilmente ha ancora bisogno di qualche altro ascolto. O forse no, semplicemente ci resta poco.