Rosa Chemical sulle polemiche: “Rispetto il punto di vista altrui. La classifica? Non mi interessa” Rosa Chemical, ai microfoni di Fanpage.it, ha risposto alle critiche che hanno accompagnato la notizia della sua presenza tra i Big del Festival di Sanremo 2023. L’artista ha anche rimarcato che non farà caso alla classifica: “Non mi interessa. Il mio obiettivo è fare arrivare il mio messaggio a più gente possibile”.

A cura di Daniela Seclì

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Rosa Chemical è tra i Big del Festival di Sanremo 2023 con il brano Made in Italy. L'artista farà il suo esordio nel corso della seconda serata della kermesse canora, in onda mercoledì 8 febbraio. Intanto, si è raccontato ai microfoni di Fanpage.it. Lo scorso anno, partecipò a Sanremo in qualità di ospite nella serata dei duetti, intonò "A far l'amore comincia tu" con Tananai. Stavolta è il suo primo anno da big in gara:

Non sono sceso a compromessi per salire sul palco. È importante mantenere l'identità e penso di esserci riuscito. Ringrazio Amadeus per l'opportunità immensa. Me la sto vivendo molto bene, è un tornado bellissimo. È sempre stato un obiettivo. La si vive con l'ansia e con quel turbinio di sensazioni che solo l'Ariston può offrire.

Rosa Chemical replica alle polemiche

La notizia della presenza di Rosa Chemical sul palco dell'Ariston ha scatenato un frizzante dibattito, a seguito della polemica innescata dalla deputata Maddalena Morgante di Fratelli d'Italia: “No a Rosa Chemical e basta gender fluid, dobbiamo proteggere i bambini”. L'artista, tuttavia, non ne fa un cruccio e, diplomaticamente, sostiene di essere conscio del fatto che siamo tutti diversi, dunque può piacere oppure no:

L'importante è Amadeus, se lui ha pensato che il contesto fosse giusto per questo palco, bisogna rendere conto a lui. Se mi aspettavo il caos che si è generato? Fa parte del gioco, come accetto chi prende la mia presenza sul palco come cosa positiva, accetto anche chi non la prende come positiva. Siamo tutti diversi. Io do il mio punto di vista e rispetto anche il punto di vista altrui.

Rosa Chemical, inoltre, ha assicurato di non preoccuparsi all'idea di potersi posizionare negli ultimi posti in classifica: "Non mi interessa nulla. Potrei arrivare primo, ultimo, quarto, settimo, ventunesimo. Non mi interessa. Il mio obiettivo è fare arrivare il mio messaggio a più gente possibile. Se questo implica che le mie parole, essendo scomode, mi portano all'ultima posizione o alla prima, ben venga".

Il significato della canzone Made in Italy

Rosa Chemical, infine, ha spiegato il significato di alcune delle strofe del brano Made in Italy.

Ti piace che sono perverso e non mi giudichi se metterò il rossetto in ufficio lunedì. Da due passiamo a tre, più siamo e meglio è:

C'è ben poco da dire, questa frase si spiega da sola. Parla di questo amore verso una persona che non ci giudica e ci fa sentire a nostro agio con le nostre perversioni. Con le mie perversioni, in questo caso. Che non mi giudica se mi metto il rossetto in ufficio o che da due possiamo passare a tre. Parla di libertà. Il fatto che faccia ancora scandalo, la dice lunga su quando dicono che tutta questa roba è già sentita e sdoganata, ti fa capire che in realtà non è così.

Sono un bravo cristiano, ma non sono cristiano:

Nel senso, sono un bravo cristiano anche se non sono cristiano. Essendo in uno Stato laico non dovrebbe esserci un problema, in teoria. Ma vedremo come verrà colta. Ho detto il mio punto di vista e come mi sento io.

Tu vuo’ fa l’americano, io voglio morire da italiano, io voglio una vita come Vasco, stringere la mano a Celentano. Ti voglio nuda col calzino bianco, l’uomo vitruviano, io sono il tuo Leonardo: