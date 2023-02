Al Bano, Ranieri e Morandi a Sanremo 2023: i successi del trio infiamma l’Ariston L’esibizione di Gianni Morandi, Al Bano e Massimo Ranieri nella seconda serata a Sanremo 2023, tra “Perdere l’amore” e “Uno su mille”.

A cura di Vincenzo Nasto

Al Bano, Massimo Ranieri e Gianni Morandi a Sanremo 2023

Al Bano, Massimo Ranieri e Gianni Morandi sono gli ospiti della seconda serata del Festival di Sanremo 2023. Dopo l'uscita di Sethu, terzo cantante in ordine, si è avvicinato alla galleria Gianni Morandi, che ha aperto il momento amarcord con "In ginocchio da te". Subito dopo l'esibizione di Morandi, è arrivato Massimo Ranieri in platea che ha cantato uno dei singoli più importanti della sua carriera: "Vent'anni". A chiudere il trio di canzoni d'apertura Al Bano, che si è esibito con "Nel sole".

L'arrivo di Gianni Morandi, Al Bano e Massimo Ranieri a Sanremo 2023

La storia della musica italiana ritorna al Festival di Sanremo 2023: per la seconda serata della kermesse, Gianni Morandi ha smesso i panni di co-conduttore per avvicinarsi al microfono nella galleria, iniziando a cantare "In ginocchio da te". Il brano ha annunciato anche l'inizio del momento amarcord della serata, con i super ospiti Massimo Ranieri e Al Bano. I tre cantanti, invitati dal conduttore Amadeus hanno dato vita a uno dei momenti più importanti del Festival: un salto nella storia della musica, da "Vent'anni" di Ranieri a "Nel sole" di Al Bano".

Il medley di Morandi, Al Bano e Ranieri

Amadeus aveva annunciato nella diretta del Tg1 tre grandi italiani così: "Avevo detto che durante la settimana, tra gli ospiti, ci sarebbero stati grandi cantanti italiani e lo confermo. Il problema è che sono due o forse tre, credo di aver combinato un guaio". Dall'inizio in galleria al trasferimento sul palco, dove, presentati da Amadeus, Gianni Morandi, Al Bano e Massimo Ranieri si sono esibiti con classici indimenticabili come: "Andavo a cento all'ora", "Se bruciasse la città", "Mattino", "Rose rosse", "Scende la pioggia" e "Felicità".

Il nostro concerto chiude l'intervento dei tre super ospiti

Il centro del palco raggiunto dai tre ospiti sancisce anche il momento finale del momento amarcord nella seconda serata del Festival di Sanremo. L'ultimo brano cantato sul palco da Massimo Ranieri è la celebre "Perdere l'amore" del 1988, seguito da Gianni Morandi che diverte il pubblico con "Uno su mille", per poi lasciare spazio sulla piattaforma del teatro ligure ad Al Bano. Il cantante pugliese, che sembra decretare la fine dello spazio super ospiti italiani con "È la mia vita", richiama i due amici per esibirsi con "Il nostro concerto".