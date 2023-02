Il testo e il significato di Lasciami dove ti pare, la canzone di Massimo Ranieri a Sanremo 2023 Massimo Ranieri torna come ospite al Festival di Sanremo 2023 con la canzone Lasciami dove ti pare nella terza serata. Qui il testo e il significato.

Massimo Ranieri torna da ospite a Sanremo 2023 per la terza serata del Festival con la canzone Lasciami dove ti pare, con tre coriste che lo accompagnano. Il cantante napoletano, dopo il grande revival nella seconda serata insieme a Gianni Morandi e Al Bano, si riprende il palco con un brano scritto dai fratelli Carlo e Niccolò Verrienti. La fine di una storia d'amore al centro del racconto, la nostalgia di un rapporto che si è consumato. Qui il testo e il significato di Lasciami dove ti pare.

Il testo di Lasciami dove ti pare

Troppi pensieri in una sola testa

Quante domande senza risposta

Tu resti la mia bugia preferita

A volte l'unica via d'uscita

Vivo di attimi e di giorni spenti

Di entusiasmi da prima volta

Tra alti e bassi, applausi e sassi

Provo a cambiare idea ma tu non passi

E che non importa quante lacrime hai pianto

Se gli occhi ridono prima di andar via

E mi dispiace se rimane un rimpianto rinchiuso dentro te

Ah, lasciami dove ti pare tra le cose belle da dimenticare

Mettimi in soffitta oppure in fondo al mare

Nascondimi tra le parole

Lasciami tra i tuoi capelli, nei ripensamenti o dentro l'ascensore

Che dopo la pioggia torna sempre il sole

In un pensiero prima di dormire

Nella tasca del cappotto

Prima di andare, lasciami dove ti pareIo sono uno a cui le cose piace farle (uh uh uh)

Anche sbagliarle, sempre meglio di non farle (uh uh uh)

Nei tuoi discorsi c'è troppa teoria, c'è sempre un filo di malinconia (uh uh uh)

E non importa quante lacrime hai pianto (uh uh uh)

Se gli occhi ridono prima di andar via

E mi dispiace se rimane un rimpianto rinchiuso dentro te

Ah, lasciami dove ti pare tra le cose belle da dimenticare

Mettimi in soffitta oppure in fondo al mare

Nascondimi tra le parole

Lasciami tra i tuoi capelli, negli appuntamenti o nel tuo raffreddore

Sotto la pioggia che ti allarga il cuore

In un pensiero prima di dormire

Nella tasca del cappotto

Prima di andare, lasciami dove ti pare

Lasciami dove ti pare tra le cose belle da dimenticare

Mettimi in soffitta oppure in fondo al mare (uh)

Ma incoraggiami con le parole

Lasciami tra i tuoi capelli, nei ripensamenti o dentro l'ascensore

Che dopo la pioggia torna sempre il sole

In uno sguardo prima di partire (uh uh)

Nella tasca del cappotto

Prima di andare lasciami e non ci pensare

Il significato di Lasciami dove ti pare

Massimo Ranieri torna come ospite al Festival di Sanremo 2023 con la canzone Lasciami dove ti pare. Il cantante napoletano ha pubblicato lo scorso 11 novembre il brano, che insieme a Lettera di là del mare, hanno anticipato il lancio del disco "Tutti i sogni ancora in volo", pubblicato solo una settimana dopo. Firmato dai fratelli Niccolò e Carlo Verrienti, intreccia il tema del viaggio, metaforicamente rapporto a un rapporto d'amore, che dopo esser bruciato, è vittima di un addio, come quando Ranieri canta: "Prima di andare, lasciami dove ti pare, lasciami dove ti pare tra le cose belle da dimenticare".