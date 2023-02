Chi è Jiz, il fratello gemello di Sethu musicista a Sanremo 2023 Chi è Jiz, il fratello gemello di Sethu, che salirà come produttore sul palco di Sanremo 2023 con il brano “Cause Perse”.

A cura di Vincenzo Nasto

Sethu, uno dei protagonisti del Festival di Sanremo 2023 con la canzone "Cause perse", arriverà sul palco con il fratello gemello Jiz, nome d'arte di Giorgio De Lauri. Jiz stasera lo accompagnerà sul palco durante la sua esibizione, essendo il produttore del brano, ma non solo: Jiz ha lavorato anche all'Ep "Spero che ti renda triste". Proprio Sethu, nell'intervista a Fanpage.it, il cantante si è detto fiero di salire sul palco con il fratello: "Non so cosa e quanto mi darà Sanremo, ma io sono qui per entrare nella storia della musica italiana. Qui c’è un bagaglio di cose da imparare. In più salirò sul palco, con mio fratello: siamo arrivati qui partendo dalla nostra cameretta, per me è una vittoria. Io voglio fare musica e andare live in giro.

Chi è Jiz, il fratello gemello di Sethu musicista e produttore

Jiz salirà sul palco di Sanremo 2023 come producer del brano "Cause perse" del fratello gemello Sethu. I due hanno cominciato a lavorare sin da piccoli, in cameretta a produrre musica, fino al 2018, quando hanno pubblicato l'Ep "Spero ti renda triste". Come ha raccontato nelle interviste di Rockit, i due sono legati non solo dalla somiglianza fisica: "Siamo molto simili come persone, non perché ci somigliamo fisicamente. Anche se abbiamo gusti diversi, abbiamo una visione artistica molto simile. Ci completiamo a vicenda. È un legame fortissimo, una situazione che non so quanti artisti a livello globale possano sperimentare"

Sethu e il fratello gemello Jiz insieme a Sanremo 2023

Sethu e Jiz saliranno assieme sul palco di Sanremo 2023 con il brano "Cause Perse". I due, dopo esser partiti con Sanremo Giovani con il brano "Sottoterra", sono rientrati tra i sei vincitori ad accedere direttamente alla kermesse musicale. Durante la seconda serata, Sethu, come ha raccontato nell'intervista a Fanpage.it, canterà un brano autobiografico, che parla anche del rapporto con il fratello Jiz: "È un brano autobiografico: sono partito dall’espressione causa persa che indica qualcuno che continua a sbagliare, senza cambiare mai. Nella prima strofa parlo di me e di mio fratello, di sentirsi un po’ le pecore nere. In generale nel brano voglio raccontare l’ostinazione nel provare a fare qualcosa, anche quando non ti senti la persona giusta".