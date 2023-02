Chi sono Colapesce e Dimartino, in gara a Sanremo 2023 dopo il successo di Musica Leggerissima Colapesce e Dimartino tornano al Festival di Sanremo 2023 con “Splash” a due anni dal successo di Musica leggerissima.

A cura di Redazione Spettacolo

Colapesce e Dimartino non hanno più bisogno di presentazioni, soprattutto dopo il successo enorme ottenuto con la canzone "Musica leggerissima" con cui nel 2021 parteciparono al festival di Sanremo classificandosi al quarto posto e vincendo il Premio Lucio Dalla, ma soprattutto conquistando le classifiche di ascolti e quelle radiofoniche, riuscendo anche ad arrivare fino in Spagna. I due cantautori tornano al Festival di Sanremo, tra i Big dell'edizione 2023 con la canzone "Splash".

Chi è Colapesce, nome d'arte di Lorenzo Urciullo

Colapesce, il cui vero nome è Lorenzo Urciullo (il nome d'arte è ispirato a una leggenda siciliana), è senza dubbio uno dei cantautori che ha segnato la sua generazione. Prima protagonista dell'indie italiano con band come Albanopower e parte del progetto Santiago, Colapesce diventa tale quando pubblica, nel 2012, il suo primo album "Un meraviglioso declino", album importantissimo per il cantautorato contemporaneo italiano, che nella sua versione Deluxe contiene anche oltre ad alcuni inediti una serie di cover che spiegano bene quale fosse l'immaginario del cantautore siciliano. Nel 2015 è la volta di "Egomostro" che comincia ad assumere connotazioni più elettroniche, anche grazie alla produzione di Mario Conte, mentre l'ultimo da solista è "Infedele" nel 2017 che oltre a Conte vede anche la partecipazione di IOSONOUNCANE. Nel 2015 è scrive con il disegnatore Alessandro Baronciani la graphic novel "la distanza", mentre nel 2016 realizza uno spettacolo dedicato a Vittorio De Seta, uno dei nomi di riferimento per il documentariato italiano. Nel 2019 debutta come attore nello spettacolo teatrale “Stanno tutti male”, scritto da lui stesso insieme a Riccardo Goretti e Stefano Cenci. Assieme a Dimartino e Ornella Vanoni ha pubblicato Toyboy, con Cerrone "Non chiamarmi mai" e col solo Dimartino è uscito con "Cose da pazzi", per la colonna sonora della serie Amazon The Bad Guy.

Chi è Dimartino

Anche Dimartino può vantare una produzione vasta e variegata che lo ha portato ad essere uno dei punti di riferimento del cantautorato italiano contemporaneo, a partire dal disco d'esordio del 2010 "Cara maestra abbiamo perso". Nel 2012 esce l'album che lo consacra come uno dei migliori cantautori italiani, "Sarebbe bello non lasciarsi mai, ma abbandonarsi ogni tanto è utile", definito da molti come uno dei migliori album italiani dell'anno, mentre nel 2015 pubblica il progetto "Un paese ci vuole", album nato dalla famosa frase di Cesare Pavese e che ha come concept proprio l'idea di paese, ispirato proprio a La luna e i falò. Un altro progetto interessante è quello che nel 2017 lo vede al fianco di Fabrizio Cammarata, con cui pubblica il libro ispirato da Chavela Vargas "Un mondo raro" (La Nave di Teseo) a cui si accompagna il disco registrato a Città del Messico con Juan Carlos Allende e Miguel Peña (storici chitarristi di Chavela Vargas). Il 25 febbraio 2019 esce “Afrodite”, il suo quarto album di studio. Con Colapesce ha pubblicato "Cose da pazzi" per la serie The Bad Guy a cui si aggiungono "Toyboy" con Ornella Vanoni e "Non chiamarmi mai" con Cerrone.

Colapesce e Dimartino a Sanremo 2023

I due cantautori siciliani tornano sul palco dell'Ariston per la 73esima edizione del Festival di Sanremo, a due anni dal successo di Musica Leggerissima. Concorreranno con il brano "Splash" scritta dagli stessi Colapesce e Dimartino e prodotto da Federico Nardelli e Giordano Colombo. Il titolo della canzone, annunciato durante la finale di Sanremo Giovani era stata già spoilerata nella serie The Bad Guy dove i due sono protagonisti di un cameo.