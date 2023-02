Chi è Dimartino, il cantautore in gara con Colapesce a Sanremo 2023 Dopo il successo di Musica leggerissima, Antonio Di Martino, in arte Dimartino, tornerà assieme a Colapesce tra i Big del Festival di Sanremo 2023 con la canzone “Splash”.

A cura di Redazione Spettacolo

Dimartino, protagonista al Festival di Sanremo 2023

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Classe 1982 originario di Misilmeri, Sicilia, Antonio Di Martino, noto semplicemente come Dimartino, sarà in gara, per la seconda volta insieme a Colapesce, tra i Big della 73esima edizione del Festival di Sanremo. Musicista e autore di canzoni, Dimartino è considerato un punto di riferimento nel mondo del cantautorato italiano contemporaneo e della scena indie. Dal suo disco di esordio nel 2010 al successo de I Mortali con Colapesce, l'autore siciliano è stato leader dei Famelika prima e poi del progetto Dimartino. La partecipazione a questa edizione del Festival della Canzone italiana con il brano NOME BRANO segna il ritorno del cantautore sul palco dell'Ariston dopo il successo incredibile di Musica leggerissima, che ha avuto enorme successo anche in Spagna.

Chi è Dimartino, fondatore dell'omonino gruppo musicale

Nato a Misilmeri, in provincia di Palermo, l'1 dicembre del 1982, Antonio Di Martino muove i suoi primi passi nella musica italiana proprio nella sua città natale. Qui, infatti, nel 1998 fonda una band, i Famelika, che riesce a farsi apprezzare in terra siciliana anche per la partecipazione a manifestazioni contro la mafia. Il gruppo pubblica due album e apre i concerti di artisti del calibro di Afterhouse, Morgan, Caparezza.

Dopo l'esperienza con i Famelika, Di Martino fonda l'omonima band "Dimartino" (qui la sua pagina Instagram) e, parallelamente, si dedica a progetti da solista. Nel 2010 esce il suo disco d'esordio "Cara maestra abbiamo perso", seguito nel 2012 da "Sarebbe meglio non lasciarsi mai, ma abbandonarsi ogni tanto è utile", considerato dalla critica tra i migliori dischi dell'anno. Nel 2015 esce "Un paese ci vuole", un concept album liberamente ispirato a La luna e i falò di Cesare Pavese a cui collaborano anche Francesco Bianconi dei Baustelle e Cristina Donà. Nel 2017 pubblica il libro Un mondo raro, scritto insieme a Fabrizio Cammarata, in cui racconta la vita della cantante messicana Chavela Vargas e da cui nascerà anche un omonimo album, registrato in Messico insieme ai chitarristi della cantante messicana.

Da Afrodite all'esordio a Sanremo 2021

Nel 2019 esce il quarto album dell'artista, "Afrodite", dedicato alla nascita di sua figlia e anticipato nel 2018 dall'uscita del singolo Cuoreintero. Proprio nel 2019 inizia anche la collaborazione con il conterraneo Colapesce che porterà, nel 2020, all'uscita de "I Mortali", album scritto a quattro mani dal duo siciliano. Il sodalizio artistico tra i due cantautori, che hanno collaborato come autori per Malika Ayane, Levante, Arisa, li ha portati fino al palco dell'Ariston. Nel 2021, infatti, in occasione della 71esima edizione del Festival di Sanremo, Colapesce Dimartino hanno gareggiato per la prima volta tra i Big con la canzone Musica Leggerissima che ha da subito ottenuto un successo enorme, finendo al quarto posto della classifica generale vinta dai Maneskin e vincendo il Premio della Sala stampa Radio-TV-Web "Lucio Dalla". Ma la canzone è diventata un vero e proprio tormentone finendo tra le canzoni più passate in radio e raggiungendo anche il successo in Spagna, nella versione in lingua spagnola di Ana Mena, con il titolo di "Mùsica Ligera".

Dimartino ritorna in gara con Colapesce al Festival di Sanremo 2023 con Splash

Il 2023 sarà l'anno del ritorno di Dimartino, sempre assieme a Colapesce, confermando un sodalizio che li ha resi anche tra gli autori più richiesti dalla musica italiana. Questa volta i due saliranno sul palco con la canzone "Splash", scritta dai due cantautori e prodotta da Federico Nardelli e Giordano Colombo. Il titolo della canzone è stato anche citato nella serie The Bad Guy in cui il duo fa un cameo.